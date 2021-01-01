Presnel Kimpembe, Paris Saint Germain - Başakşehir maçında yaşananları anlattı

Paris Saint Germain'in savunma oyuncusu Presnel Kimpembe, Paris Saint Germain - Başakşehir maçında saha içinde ve soyunma odasında olanları anlattı.

Paris Saint Germain 'in başarılı savunma oyuncusu Presnel Kimpembe , Goal muhabirlerinden Benjamin Quarez'e verdiği röportajda 2020 yılının unutulmaz anları arasına giren Paris Saint Germain - Başakşehir maçından yaşananları bir daha anlattı.

Genç oyuncu, "Başlangıçta ne olduğunu anlamadım. Sadece bir kalabalık olduğunu biliyordum. Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Kazanmak zorundaydık" diyerek olayın ciddiyetini ilk başlarda anlamadığını kabul etti.

Daha sonra Demba Ba'nın hakemlerle yaptığı konuşmadan etkilendiğini vurgulayan Kimpembe şunları söyledi:

"Demba Ba'nın aşağı indiğini gördük. İngilizce konuşurken bile ne dediğini anlıyorduk. Ve bu gerçekten çılgıncaydı. Herkes oradaydı. Demba Ba hakemlerle yüz yüze konuştu, Biz de o anda neler olduğunu anlamaya başladık. Hakemler bile kendilerini güçsüz hissettiler. Çaresizdiler. Çünkü onlar da bu tepkinin doğru olduğunu biliyordu. Gerçek anlamıyla ne olduğunu öğrendiğimizde, iki takım oyuncuları olarak hepimiz içeri girmeye karar verdik. Yumruklarımızı masaya vurabilirsek, o ana bir işaret koyabilirdik."

Aynı zamanda Paris ekibinin kaptanlarından olan Kimpembe, soyunma odasında yaşananlara da açıklık getirdi. Fransız oyunucu, "Yetkililere herkesin bir arada olduğunu söyledik. Sahaya geri dönmek istemeyen bir kişi varsa, biz de geri dönmeyiz! Herkes 'hayır, gitmiyoruz!' dedi. Sonra Başakşehirli oyuncularla konuştuk. Onlar da aynı fikirde olduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Psikolojik olarak zor bir durumdan geçtiklerini söykeyen Kimpembe, "O andan sonra artık bir futbol maçı oynamaya odaklanamıyorsunuz, başka bir şey düşünüyorsunuz. Oynamamaya karar verdik ve bence bu en iyi çözümdü" dedi.

Röportaja katılan bir diğer isim olan Blaise Matuidi ise, yaşananları televzyondan izlediğini belirterek, "Her iki takıma da şapka çıkartın. Buna benzer o kadar çok olay oldu ki... Ve biz o olayların geçip gitmesine izin verdik. Şimdi gerçekten 'dur' deme zamanıydı. Bunu İtalya'da da yaşadım ve böyle bir tepkinin bizim için de olmasını isterdim. Olmadı. Tam da bu yüzden 'bravo' diyorum" cümleleriyle her iki takım oyuncularını tebrik etti.

PSG - Başakşehir maçında ne oldu?

8 Aralık günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya yönelik ifadeler kullandı. Bu sözün ardından hakeme tepki gösteren Webo'ya, başta Demba Ba olmak üzere Başakşehir yedek kulübesi de destek verdi ve maç bir anda durdu. Ardından iki takımın sahadaki futbolcuları da hakeme tepki gösterince UEFA delegesi sahaya indi. Kısa bir görüşmenin ardından iki takımın oyuncuları soyunma odasına yöneldi.

Karşılaşma o gün ertelendi ve 9 Aralık Çarşamba günü yeni bir hakem ekibiyle kaldığı yerden devam etti.

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