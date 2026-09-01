Prensip anlaşması: Enzo Fernandez transferi Manchester City'nin kapısını çalıyor

Manchester City, transfer döneminin kapanmasına saatler kala sonuca yaklaşan bir anlaşmada, Enzo Fernandez'in transferi konusunda Chelsea ile prensipte anlaşmaya vardı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Manchester City yetkilileri, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşmak için dün pazartesi günü Premier Lig'deki rakip kulüple nihayet doğrudan görüşmelere başlamıştı.

Fernandez, yaz döneminde Etihad Stadyumu'nda teknik direktörlük koltuğunda Pep Guardiola'nın yerini alan eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Arjantinli oyuncu, yerel saatle bugün akşam 23.00'te sona erecek transfer döneminin kapanma süresinden önce transferi tamamlamak için zamana karşı yarışıyor.

Spor gazetecisi Gianluca Di Marzio, Manchester City'nin Fernandez transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığını doğruladı.

Oyuncu şimdi, transferini tamamlamaya hazırlık amacıyla sağlık kontrolünden geçmek için yeşil ışığı bekliyor.

Chelsea ve teknik direktörü Xabi Alonso, Fernandez'in pazar günü Brighton karşısındaki maçın kadrosundan çıkarılmasının ardından, oyuncunun geleceği konusunda sessizliğini korudu.

İspanyol teknik direktör, Dünya Kupası şampiyonunun Londra ekibiyle son maçını oynayıp oynamadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Göreceğiz. Takım için en iyisini istiyoruz, bu yüzden Luton karşısında ve bugün kararı aldık. Salı akşamından önce olacak her şey konusunda, gelişmelerden haberdar olmamız gerekiyor."

Şunları ekledi: "Emin değiliz, tüm senaryolara hazırlanıyoruz. Ancak çarşambadan itibaren ne olursa olsun, tüm Premier Lig maçlarında rekabet edecek kadar iyi bir kadromuz olacağından eminim."

Fernandez, Maresca'nın ocak ayında görevden alınması üzerine Chelsea yönetimine sert eleştiriler yöneltmişti.

Oyuncu, Meksika kanalı "TUDN"ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bunu anlamıyorum. Bazen bizim oyuncular olarak anlamadığımız şeyler oluyor; işleri nasıl ve hangi yolla yönetmeye çalıştıkları gibi."

Şunları ekledi: "Açıkçası bu, özellikle sezonun ortasında bizi çok üzen bir ayrılıktı, çünkü her şeyi aniden kesip atıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kimliğimiz vardı. Bize bir sistem kazandırmıştı; her ne kadar futbolun doğası gereği bazen işler iyi bazen kötü gitse de. Ama söz konusu antrenman ve oyun olduğunda her zaman çok net bir kimliğe sahipti."

Chelsea, Fernandez'e olası bir alternatif olması için Roma orta saha oyuncusu Manu Koné ile anlaşmak üzere görüşmelere başladı.



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