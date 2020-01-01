Prens Salman’ın Newcastle United hayali tehlikeye girdi

Suudi Arabistan veliaht prensi Mohammed bin Salman'ın Newcastle United'ı satın almak için yaptığı girişimin ertelenmesi gündemde.

Premier Lig ekiplerinden ’ı satın almak için 350 milyon euro teklifte bulunan veliaht prensi Mohammed bin Salman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu’nun başı çektiği konsorsiyum, satışın gerçekleşmesi için gün sayıyordu.

Fakat korsan yayın nedeniyle Suudi Arabistan yönetimini eleştiren beIN Sports’ un Premier Lig yönetimine yazdıkları mektuplardan sonra yeni bir gelişme daha yaşandığı iddia edildi. Guardian’ da yer alan habere göre Premier Lig yetkilileri Suudi Arabistan yönetiminin korsan yayınlara izin verdiğiyle ilgili yeni kanıtlara ulaştı.

Belgelerde Suudi Arabistan’ın korsan yayınlara engel olmaya çalışmadığı, aksine destekler nitelikte hamlelerde bulunduğu belirtildi. Korsan yayınla ilgili Suudi Arabistan’da açılan davaların sonuçlanmadığı, Suudi Arabistan yönetiminin de dünyanın en büyük korsan yayıncısı olarak gösterilen BeoutQ’ ya yaptırım yapmadığı vurgulandı.

Daha fazla takım

Bütün bu gelişmelerin ardından şu anda incelemeye alınan satış sözleşmesinin, yakın bir zamanda onaylanma ihtimali de ortadan kalktı. Birkaç gün içinde Newcastle United’ın yeni sahibi olması beklenen Salman, sunulan son kanıtlarla birlikte hayalini bir süre daha ertelemek zorunda kaldı.