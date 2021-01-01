Premiership'te şampiyonluk yaşayan Steven Gerrard: Daha fazlasını istiyorum

Steven Gerrard, İskoçya'da 10 yılın ardından Rangers'ı şampiyonluğa ulaştırdı ancak daha fazlasını istediğini söylüyor.

Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, Celtic'in Pazar günü Dundee United ile golsüz berabere kalmasının ardından Premiership'te şampiyonluğunu ilan etti.

Bitime 6 maç kala Celtic'in 20 puan önünde şampiyonluğu garantileyen Rangers, 2011 yılının ardından ilk kez bu zafere ulaştı.

Rangers ligi nasıl kazandı?

Tannadice Stadı'ndan çıkan sonuç Rangers'ı Celtic'in 20 puan önüne koyarak tabloda zirveye yerleştirdi.

Steven Gerrard'ın ekibi St. Mirren'i ligde 3-0 mağlup etti ve mevcut galibiyet serisini bozmayarak şampiyonluk kapısını araladı.

Aralanan kapı Celtic'in golsüz berabere kalmasının ardından tamamen açıldı ve Rangers 55. şampiyonluk tacını taktı.

Rangers bu sezon Premiership'te yenilmezliğini koruyor ve 21 Mart'ta Celtic'in konuğu olacak.

Steven Gerrard ne dedi?

"Bu kulüp son 10 yıldır cehennemi yaşadı ve geri döndü. Sadece üç yıldır onlarla beraberim ancak kesinlikle anlayabiliyorum, taraftarlarla aynı duyguyu paylaşıyorum, zor zamanlar geçirdiler."

"Alçakgönüllü olup geri kalan maçlarımıza odaklanmalıyız. Büyük maçlar kaldı ve biz daha fazlasını istiyoruz."

"İlk kez başardığın bir şeyin çok zor elde edileceğini her zaman söyledim ve biz başarılara milimetre uzaklıktayız. Ama bilmiyorum içimde bir his var ve daha fazlasını istiyorum, daha fazlasına açım ve umarım oyuncularım da benimle aynı hissi paylaşıyordur. Eğer başarırlarsa Rangers taraftarları için harika zamanlar olacak."

"Benim için öncelik resmi olarak bir sonuç elde etmek ve kalıcı başarıya ulaşmak. Bu sizi daha fazlası için her zaman istekli yapar."

"Hep bir sonrakini düşünüyorum ve daha fazlasını istiyorum. Bu koltuğa oturduğum andan itibaren şoför bendim. Gençliğimden bu yana hep kazanmak ve başarı istedim, futbol maçlarını kazanmak ve soyunma odasında böyle anlar yaşamak istiyorum. Her şey tamamen bununla ilgili."

Rangers'ı ne bekliyor?

Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele eden Rangers, Perşembe günü Slavia Prague'ın konuğu olacak.

Ligde Celtic ile karşılaşacak olan Premiership şampiyonları Nisan ayının başında İskoç Kupası'nın üçüncü turunda Cove Rangers'ı ağırlayacak.