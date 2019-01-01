Premier Lig'in ilk haftasında hangi maçlar TRTSpor'da canlı yayınlanacak
İngiltere Premier Lig'in ilk haftası cuma günü Liverpool - Norwich City ile karşılaşmasıyla açılıyor. Dünyanın en çok izlenen ligi bu sezon Ssports'un dışında TRTSpor'da da canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TRTSpor'da hangi Premier Lig maçları yayınlanacak?
Premier Lig'in ilk haftasında TRTSpor'da yayınlanacak ilk maç Burnley ile Southampton arasındaki mücadele olacak.
Geçtiğimiz sezon küme düşlmeme mücadelesi veren iki ekipten Burnley, sezonu 40 puanla 15. sırada tamamlamıştı. Southampton ise Burnley'den 1 puan ve 1 sıra geriden 39 puanla 16. sırada sezona nokta koymuştu.
Burnley ile Southamton arasındaki mücadele 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve TRTSpor'dan şifresiz, canlı olarak yayınlanacak.
Pazar maçı: Leicester City - Wolverhampton
TRTSpor'da Pazar günün yayınlanacak maç ise Leicester City ile Wolverhampton arasında oynanacak olan mücadele olacak.
Leicester City, Premier Ligde geçtiğimiz sezonu 52 puanla 9. sırada tamamlamıştı.
2018-2019 sezonunda Premier Lig'in yeni takımı olan Wolverhampton ise sürpriz bir çıkış yapmıştı. Kurtlar, 57 puan toplayarak 7. sırayı alsalar da Avrupa Kupalarına gitme şansı elde edememişti.
Şahin: Taleplere kayıtsız kalamadık
TRTSpor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, Premier Lig maçlarının yayınlanması konusunda bir açıklamada bulundu. Şahin, futbolseverlerin ilgisi nedeniyle maç yayınlarına kayıtsız kalamadıklarını belirtti. Şahin'in açıklamaları şöyle;
"Futbolseverlerin Premier Lig'e olan ilgileri ve bize yönelik taleplerine kayıtsız kalamadık. Her ne kadar sınırlı bir yayın yapacak olsak da Premier Lig maçlarını Türk futbolseverlerle açık kanaldan buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Premier Lig'in bütün özet görüntüleri de her hafta TRTSpor ekranlarında olacak."