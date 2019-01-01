Premier Lig'e veda eden ilk takım Huddersfield oldu
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Premier Lig'de 32. hafta karşılaşmalarında Crystal Palace'a konuk olan Huddersfield, rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi.
Bu sonuçla birlikte 14 puanda kalan Huddersfield'in ligin bitimine 6 hafta kala Championship'e düşmesi kesinlik kazandı.
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Karşılaşmada Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic ve 88. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti.
Öte yandan Huddersfield, Premier Lig'de üst üste çıktığı son 19. maçındaki 17. yenilgisini aldı.