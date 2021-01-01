Premier Lig

Premier Lig'e bir Koronavirüs darbesi daha: Burnley - Fulham ertelendi

AA
Yorum()
premierleague_getty_09122017
Getty
Premier Lig'de Koronavirüs nedeniyle ertelenen maçlara bir yenisi daha eklendi. Burnley - Fulham karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Premier Lig'de yarın oynanması planlanan Burnley-Fulham karşılaşması, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Fulham Kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 17. haftada yarın oynanması planlanan Burnley-Fulham mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Testleri pozitif çıkan kişilerin izolasyon sürecinin başladığı belirtilirken Fulham'ın ertelenen iki karşılaşmasının oynanacağı tarihlerin en kısa sürede açıklanacağı kaydedildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Ligde 30 Aralık Çarşamba günü yapılması gereken Tottenham-Fulham maçı da aynı gerekçeyle oynanamamıştı.

    Kapat