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Premier Lig

Tottenham, Mousa Dembele'nin Guangzhou R&F'ye transfer olduğunu duyurdu

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Getty Images
Tottenham, adı yaz aylarında Süper Lig kulüpleri ile de anılan Mousa Dembele'nin Çin ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olduğunu açıkladı.

Guangzhou R&F, Tottenham'ın 31 yaşındaki belçikalı orta saha oyuncusu Mousa Dembele'yi transfer etti.

Tottenham kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2012 yılında Fulham'dan transfer edilen oyuncuya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Dembele için ödenen bonservis miktarı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İngiliz basınında Çin kulübünün, Tottenham ile 12.4 milyon euro karşılığında el sıkıştığı iddia edildi.

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Belçikalı orta saha oyuncusu, bu sezon Tottenham forması ile Premier Lig'de 10 maçta görev almış ve bu karşılaşmaların yedisinde ilk onbirde forma giymişti.

 

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