Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

İngiltere Premier Lig, sosyal medyada ırkçı mesajların şikayet edilebileceği on-line ihbar sistemi kurdu.

İngiltere Premier Lig, sosyal medyada futbolcular ve teknik direktörler ile ailelerine yönelik ırkçı mesajların şikayet edilebileceği on-line ihbar sistemi kurdu.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, şikayet unsuru mesajlar için ilgili sosyal medya platformuna bildirim yapılacağı ve ardından yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

'da forma giyen Paul Pogba ve Marcus Rashford'un geçen yıl sosyal medyada uğradıkları ırkçı saldırılar gündem olmuştu.

Daha fazla takım

'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de hemen her gün ırkçı mesajların hedefi olduğunu belirtmişti.