Premier Lig'den kaç takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek?

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kaç İngiliz ekibinin mücadele edeceği merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda mücadele edecek ekiplerin büyük bir bölümü belli oldu.

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Premier Lig'i ilk 4 sırada bitiren ekipler Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı elde etmektedir. Bu sezon ligi ilk dört sırada bitiren , , ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayacak takımlar olarak yerlerini garantiledi.

Diğer bir senaryoda ise 29 Mayıs Çarşamba günü Chelsea ve 'in karşılaşacağı UEFA Final mücadelesini Arsenal'in kazanması halinde Premier Lig'den 5 takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak.

Fakat halihazırda Şampiyonlar Ligi vizesini alan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşması halinde devler ligine katılım hakkı diğer finaliste yani Arsenal'e geçmeyecek.