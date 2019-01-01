Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kimler kazandı? Premier Lig'de yılın oyuncuları kim?
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İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği 1973-1974 yılından beri yılın en iyi oyuncusu ödülü veriyor.
1992-1993 sezonunda kurulan Premier Lig'de verilmeye devam eden ödülü bugüne kadar kimlerin kazandığını derledik.
Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kimler kazandı?
|Sezon
|Kazanan Futbolcu
|Takım
|1992 - 1993
|Paul McGrath
|Aston Villa
|1993 - 1994
|Eric Cantona
|Manchester United
|1994 - 1995
|Alan Shearer
|Blackburn Rovers
|1995 - 1996
|Les Ferdinand
|Newcastle United
|1996 - 1997
|Alan Shearer
|Newcastle United
|1997 - 1998
|Dennis Bergkamp
|Arsenal
|1998 - 1999
|David Ginola
|Tottenham
|1999 - 2000
|Roy Keane
|Manchester United
|2000 - 2001
|Teddy Sheringham
|Manchester United
|2001 - 2002
|Ruud van Nistelrooy
|Manchester United
|2002 - 2003
|Thierry Henry
|Arsenal
|2003 - 2004
|Thierry Henry
|Arsenal
|2004 - 2005
|John Terry
|Chelsea
|2005 - 2006
|Steven Gerrard
|Liverpool
|2006 - 2007
|Cristiano Ronaldo
|Manchester United
|2007 - 2008
|Cristiano Ronaldo
|Manchester United
|2008 - 2009
|Ryan Giggs
|Manchester United
|2009 - 2010
|Wayne Rooney
|Manchester United
|2010 - 2011
|Gareth Bale
|Tottenham
|2011 - 2012
|Robin van Persie
|Arsenal
|2012 - 2013
|Gareth Bale
|Tottenham
|2013 - 2014
|Luis Suarez
|Liverpool
|2014 - 2015
|Eden Hazard
|Chelsea
|2015 - 2016
|Riyad Mahrez
|Leicester City
|2016 - 2017
|N'Golo Kante
|Chelsea
|2017 - 2018
|Mohamed Salah
|Liverpool
|2018 - 2019
|Virgil van Dijk
|Liverpool
Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Thierry Henry ve Alan Shearer ödülü ikişer kez kazanarak bu alanda zirvede yer alıyorlar.
8 sefer ile Manchester United, bu ödüle en çok oyuncu çıkartan takım. Kırmızı Şeytanlar, 2010'dan bu yana bu ödülü kazanan bir oyuncuya sahip olamadı.