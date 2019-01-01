Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kimler kazandı? Premier Lig'de yılın oyuncuları kim?

1974 yılından beri İngiltere'de yılın oyuncusuna verilen ödülü Premier Lig kurulduktan sonra kimler kazandı?

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği 1973-1974 yılından beri yılın en iyi oyuncusu ödülü veriyor.

1992-1993 sezonunda kurulan Premier Lig'de verilmeye devam eden ödülü bugüne kadar kimlerin kazandığını derledik.

Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kimler kazandı?

Sezon Kazanan Futbolcu Takım 1992 - 1993 Paul McGrath Aston Villa 1993 - 1994 Eric Cantona 1994 - 1995 Alan Shearer Blackburn Rovers 1995 - 1996 Les Ferdinand 1996 - 1997 Alan Shearer Newcastle United 1997 - 1998 Dennis Bergkamp 1998 - 1999 David Ginola 1999 - 2000 Roy Keane Manchester United 2000 - 2001 Teddy Sheringham Manchester United 2001 - 2002 Ruud van Nistelrooy Manchester United 2002 - 2003 Thierry Henry Arsenal 2003 - 2004 Thierry Henry Arsenal 2004 - 2005 John Terry 2005 - 2006 Steven Gerrard 2006 - 2007 Manchester United 2007 - 2008 Cristiano Ronaldo Manchester United 2008 - 2009 Ryan Giggs Manchester United 2009 - 2010 Wayne Rooney Manchester United 2010 - 2011 Gareth Bale Tottenham 2011 - 2012 Robin van Persie Arsenal 2012 - 2013 Gareth Bale Tottenham 2013 - 2014 Luis Suarez Liverpool 2014 - 2015 Eden Hazard Chelsea 2015 - 2016 Riyad Mahrez 2016 - 2017 N'Golo Kante Chelsea 2017 - 2018 Mohamed Salah Liverpool 2018 - 2019 Virgil van Dijk Liverpool

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Thierry Henry ve Alan Shearer ödülü ikişer kez kazanarak bu alanda zirvede yer alıyorlar.

8 sefer ile Manchester United, bu ödüle en çok oyuncu çıkartan takım. Kırmızı Şeytanlar, 2010'dan bu yana bu ödülü kazanan bir oyuncuya sahip olamadı.