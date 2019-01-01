Premier Lig

Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kimler kazandı? Premier Lig'de yılın oyuncuları kim?

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1974 yılından beri İngiltere'de yılın oyuncusuna verilen ödülü Premier Lig kurulduktan sonra kimler kazandı?

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği 1973-1974 yılından beri yılın en iyi oyuncusu ödülü veriyor.

1992-1993 sezonunda kurulan Premier Lig'de verilmeye devam eden ödülü bugüne kadar kimlerin kazandığını derledik.

Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kimler kazandı?

Sezon Kazanan Futbolcu Takım
1992 - 1993 Paul McGrath Aston Villa
1993 - 1994 Eric Cantona Manchester United
1994 - 1995 Alan Shearer Blackburn Rovers
1995 - 1996 Les Ferdinand Newcastle United
1996 - 1997 Alan Shearer Newcastle United
1997 - 1998 Dennis Bergkamp Arsenal
1998 - 1999 David Ginola Tottenham
1999 - 2000 Roy Keane Manchester United
2000 - 2001 Teddy Sheringham Manchester United
2001 - 2002 Ruud van Nistelrooy Manchester United
2002 - 2003 Thierry Henry Arsenal
2003 - 2004 Thierry Henry Arsenal
2004 - 2005 John Terry Chelsea
2005 - 2006 Steven Gerrard Liverpool
2006 - 2007 Cristiano Ronaldo Manchester United
2007 - 2008 Cristiano Ronaldo Manchester United
2008 - 2009 Ryan Giggs Manchester United
2009 - 2010 Wayne Rooney Manchester United
2010 - 2011 Gareth Bale Tottenham
2011 - 2012 Robin van Persie Arsenal
2012 - 2013 Gareth Bale Tottenham
2013 - 2014 Luis Suarez Liverpool
2014 - 2015 Eden Hazard Chelsea
2015 - 2016 Riyad Mahrez Leicester City
2016 - 2017 N'Golo Kante Chelsea
2017 - 2018 Mohamed Salah Liverpool
2018 - 2019 Virgil van Dijk Liverpool

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Thierry Henry ve Alan Shearer ödülü ikişer kez kazanarak bu alanda zirvede yer alıyorlar.

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8 sefer ile Manchester United, bu ödüle en çok oyuncu çıkartan takım. Kırmızı Şeytanlar, 2010'dan bu yana bu ödülü kazanan bir oyuncuya sahip olamadı.

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