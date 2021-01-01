Premier Lig'de yılın futbolcusu Manchester City stoperi Ruben Dias

Manchester City'nin savunmasında fark yaratan Ruben Dias, sezon boyunca topladığı övgüleri taçlandırdı.

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin stoperi Ruben Dias'ı yılın futbolcusu seçti.

24 yaşındaki Portekizli futbolcu, 700'e yakın gazetecinin katıldığı oylamada takım arkadaşı Kevin de Bruyne ile Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane'i geride bırakarak 2021 yılının futbolcusu seçildi.

Ruben Dias, 1948'den beri verilen bu ödülü, Cristiano Ronaldo'dan sonra kazanan ikinci Portekizli oyuncu oldu.

Manchester City oyuncuları ise son 51 senede bu ödülü ikinci kez kazandı. 2019'da da Raheem Sterling, bu unvana erişmişti.

Bu ödülü kazanan son savunma oyuncusu ise, 1988-89 sezonunda Liverpool forması giyen İskoç oyuncu Steve Nicol'dü.

Ruben Dias kimdir?

Ruben Dias, 2020'nin eylül ayında 68 milyon euro bonservis bedeliyle altyapısından yetiştiği Benfica'dan Manchester City'ye transfer olmuştu. Pep Guardiola'nın takımı, yaz döneminde Nathan Ake ve Ruben Dias dışında başka bir transfer yapmamıştı.

Portekizli savunmacı kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı ve takımının lig şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Ayrıca İngiltere Lig Kupası da Manchester City'nin müzesine girdi.

Dias, İngiliz ekibinin forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

Ruben Dias ne dedi?

Gianfranco Zola ve Jurgen Klinsmann'dan sonra ligde geçirdiği ilk sezonunda FWA ödülünü alan üçüncü kişi olan Dias şunları söyledi:

"Bu büyük bir ayrıcalık. Çok ama çok mutluyum ama takımın başarısı olmasaydı bunu başaramazdım."

"Takımdaki herkes bu ödülü hak ediyor. Ancak bu sayede bir savunma oyuncusu olarak bu ödülü alabilirdim."

"En önemli şey sizin gibi düşünen, sizinle aynı zihniyete sahip, takımın ne kadar önemli olduğunu bilen oyunculara sahip olmaktır."

"Bizim takımda sıkça görürsünüz. Bir hata yaparsanız, bir başkası sizi kurtarmak ve arkanızı kollamak için orada olacaktır."