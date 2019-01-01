Premier Lig'de VAR sistemi kullanılacak mı? 2019-20 sezonunda hangi liglerde VAR sistemi kullanılacak?
Futbolda verilen hatalı kararların en az düzeye indirilmesini amaçlayan VAR uygulaması, dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaya başlandı.
VAR uygulaması "Futbolun Beşiği" olarak tanımlanan İngiltere'de ise Federasyon Kupası'nda kullanılıyordu.
2019-20 sezonunda Premier Lig'de VAR sistemi uygulanacak mı?
İngiltere Futbol Federasyonu, VAR sisteminin yeni sezonda sahalardaki yerini alacağını açıkladı.
VAR sistemi Premier Lig maçlarında 4 ana konuda destek sağlayacak:
1-) Gol
2-) Penaltı
3-) Direkt kırmızıkart
4-) Yanlış oyuncuya gösterilen kart
2019-20 sezonunda hangi liglerde VAR sistemi kullanılacak?
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Belçika, Çin, Kolombiya, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Güney Kore, Kuveyt, Fas, Malezya, Meksika, Hollanda, Kuzey Kore, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, İspanya, İsviçre, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Vietnam'ın yerel liglerinde VAR sistemi kullanılacak.
Yerel liglerin yanı sıra Asya Kupası, Afrika Şampiyonlar Ligi, Copa America, Libertadores Kupası, Sudamericana Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, FIFA Konfederasyon Kupası, FIFA U-20 Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası, FIFA Kadınlar Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de hakemler VAR sistemine başvurabilecek.