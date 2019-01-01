Premier Lig'de VAR sistemi kullanılacak mı? 2019-20 sezonunda hangi liglerde VAR sistemi kullanılacak?

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Futbol dünyasının en önemli yeniliklerinden VAR sistemi İngiltere Premier Lig'de kullanılmıyordu. 2019-20 sezonunda bu durum değişecek mi?