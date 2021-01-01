Premier Lig'de taraftarlar 17 Mayıs'ta statlara geri dönüyor

Premier Lig'de taraftarlar ligin final haftasında statlara geri dönebilecekler ancak FA Cup finali seyircisiz geçecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karantina kararları hakkında kamuya bilgi verdi.

Ülkesinin dört aşamadan oluşan normalleşme yol haritasını açıklayan Johnson, İngiltere hükümetinin Premier Lig taraftarları için belirlediği statlara geri dönüş tarihini de duyurdu.

İngiltere'de taraftarlar Premier Lig'in final haftasında statlara dönebilecekler.

Premier Lig taraftarları statlara ne zaman dönecek?

Hükümetin belirlediği yol haritası kapsamında, taraftarlar 17 Mayıs'ta statlara dönebilecekler ancak belli kısıtlamalar ile.

17 Mayıs'tan itibaren, 16.000'in üzerinde kapasitesi olan bir statta 10.000'e kadar taraftarın yer almasına izin verilecek.

Daha küçük kapasiteli statlar 4.000 seyirciyi kabul edebilecek.

Daily Mail'de yer alan habere göre; tedbirlere sıkı uyulması halinde 21 Haziran'da statlar taraftarlara tamamen açılacak.

15 Mayıs'ta oynanacak FA Cup finalinde bu kural geçerli olmayacak.

İngiltere'de kısıtlı sayıda seyirci alımı ne zaman başladı?

İngiltere'de Aralık ayında UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'in Rapid Wien'i konuk ettiği karşılaşmada, sınırlı sayıda seyirci tribünlerdeki yerini almaya başlamıştı.

Stadyum önünde ateşleri ölçülen taraftarlara buradaki görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulunulmuştu.