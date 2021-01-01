Premier Lig'de Onur Listesi'nin ilk iki üyesi: Alan Shearer & Thierry Henry

Ada'nın iki unutulmaz golcüsü, Premier Lig'de Onur Listesi'ne giren ilk iki isim oldu.

Premier Lig'in iki efsane golcüsü Thierry Henry ile Alan Shearer futbolu bıraktıktan yıllar sonra onurlandırıldı.

Ligin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda eski yıldızların Onur Listesi'ne (Hall of Fame) giren ilk isimler olduğu vurgulandı. Böylece Henry ile Shearer emekli olduktan yıllar sonra yeni bir ilke imza attı.

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history



We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV — Premier League (@premierleague) April 26, 2021

Alan Shearer'ın Premier Lig rekoru

Newcastle United formasıyla özdeşleşen Alan Shearer, Premier Lig tarihinde 441 maça çıkarken 260 gole imza attı. Shearer ligin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor. Shearer'a en yakın isim 208 golle Manchester United efsanesi Wayne Rooney. Aktif futbolcular arasında ise Shearer'a en yakın isim Tottenham'ın golcüsü Harry Kane. Ancak 164 gole sahip Kane, zirvenin 96 gol gerisinde.

Shearer, Newcastle United'a transfer olmadan önce Blackburn Rovers'ta kariyerinin ilk ve tek Premier Lig şampiyonluğunu yaşadı. Blackburn 1995'te ipi göğüslerken Shearer da o sezon 34 golle gol kralı oldu.

50 yaşındaki İngiliz efsane ayrıca 1995, 1996 ve 1997'de Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu. Bu kulvarda Shearer'ın önündeki tek isim, Onur Listesi'nin diğer üyesi Thierry Henry.

Thierry Henry'nin Arsenal'daki başarıları

1999'da Juventus'tan Arsenal'a transfer olan Thierry Henry 2007'de Barcelona'ya transfer olmadan önce Londra deviyle 2 Premier Lig, 2 FA Cup ve 2 Community Shield olmak üzere 6 kupa kazandı.

Fransız efsane 2001-02 ve 2005-06 sezonları arasında üst üste beş kez 20'den fazla gol atmayı başardı. Arsenal 2003-04 sezonunda namağlup şampiyonluğa uzanırken takımın kilit isimlerinden biri de Thierry Henry oldu.

Arsenal formasıyla ligde 258 maçta 175 gol kaydeden Henry kulüp rekorunu elinde tutuyor. Henry attığı gollerin yanı sıra 75 de asiste imza attı.

Henry 2002, 2004, 2005 ve 2006'da toplam dört kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

Alan Sherar ve Thierry Henry ne dedi?

Premier Lig'in internet sitesine konuşan iki efsane de Onur Listesi'ne girmekten gurur duyuyor.

Shearer futbolda hayal ettiklerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Tek isteğim profesyonel futbolcu olmaktı. Kupa kazanmak ve St James Park'ta 9 numaralı formayla gol atmak hayalimdi. Bunu yapmak harikaydı. Her dakikasından keyif aldım."

"Onur Listesi'nde olmaktan gurur duyuyorum. Tüm takım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım antrenörlere ve yöneticilere teşekkür etmeliyim"

Thierry Henry ise kariyerinin başında böyle bir şey yaşayacağını asla tahmin etmediğini vurguluyor.

"Gençken bir çift krampon alabileceğimden emin olmaya çalışırken şimdi Onur Listesi'nden bahsediyoruz. Kariyerimin başında Onur Listesi'ne gireceğimi söyleselerdi buna asla inanamazdım. İnanılmaz bir onur"