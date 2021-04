Premier Lig'de Onur Listesi'nin ilk iki üyesi: Alan Shearer & Thierry Henry

Premier Lig'in iki efsane golcüsü Thierry Henry ile Alan Shearer futbolu bıraktıktan yıllar sonra onurlandırıldı.

Ligin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda eski yıldızların Onur Listesi'ne (Hall of Fame) giren ilk isimler olduğu vurgulandı. Böylece Henry ile Shearer emekli olduktan yıllar sonra yeni bir ilke imza attı.

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history



We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV