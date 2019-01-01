Premier Lig'de Mart ayının ödüllerini Jürgen Klopp ve Sadio Mane aldı

Premier Lig'de Mart ayının en iyi teknik direktörü Jürgen Klopp seçilirken, en iyi oyuncu ödülünü ise Sadio Mane aldı.

Premier Ligde Mart ayının ödüllerini topladı...

Jürgen Klopp yönetiminde Mart ayı boyunca dört maça çıkan Liverpool, bu maçların üçünü kazanırken bir de beraberlik aldı. Klopp'un öğrencileri dört maçtan 10 puan çıkartarak Premier Lig'de şampiyonluk yarışı verdikleri 'nin maç fazlasıyla iki puan önünde yer alırken Mart ayının ödüllerini de topladı.

Alman Teknik Direktör, bu süreçte , , ve maçlarında 10 puan toplayarak ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane ise bu süreçte 4 maçın hepsinde forma giydi ve takımına 3 gollük katkıda bulundu. Bu performansı ise Premier Lig'de Mart ayının oyuncusu seçilmesine yardım etti.

Kırmızılar, Premier Lig'de maç fazlası ile Manchester City'nin iki puan önünde yer alıyor ve Nisan ayı içinde , ve ile karşı karşıya gelecek.