Premier Lig'de kritik toplantı öncesi yeni önlemler belirlendi

Premier Lig'de, koronavirüs nedeniyle ara verilen sezonun devamına ilişkin 1 Mayıs Cuma günü kritik bir toplantı yapılacak.

Premier Lig'de sezonun devamı için yapılacak kritik toplantı öncesinde 7 sayfalık bir belge hazırladı.

1 Mayıs Cuma günü yapılacak olan kritik toplantı öncesi, 8 Haziran'da başlaması planlanan Premier Lig için yeni güvenlik kuralları açıklandı.

Hazırlanan 7 sayfalık listede şu tedbirler dikkat çekti:

Daha fazla takım

- Oyuncular ve teknik ekip, antrenman esnasında maske takacak ve tüm ekipmanlar dezenfekte edilecek.

- Antrenmandan 48 önce tüm ekip koronavirüs testinden geçecek.

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- Sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Futbolcular, arabalarını park yerinde mesafeli olarak bırakabilecek. Aynı zamanda kulüp doktoru izin vermedikçe, oyunculara masaj yapılmayacak.

- Antrenmanlar 5'er kişilik gruplarla yapılacak. Sahada tükürmek yasaklanacak.

Geçtiğimiz günlerde ile , ülkede tüm futbol liglerinin iptal edildiğini duyurmuştu. Ancak , ve 'da liglerin tamamlanması planlanıyor.