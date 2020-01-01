Premier Lig

Premier Lig'de kritik toplantı öncesi yeni önlemler belirlendi

Yorum()
Getty/Goal
Premier Lig'de, koronavirüs nedeniyle ara verilen sezonun devamına ilişkin 1 Mayıs Cuma günü kritik bir toplantı yapılacak.

Premier Lig'de sezonun devamı için yapılacak kritik toplantı öncesinde 7 sayfalık bir belge hazırladı.

1 Mayıs Cuma günü yapılacak olan kritik toplantı öncesi, 8 Haziran'da başlaması planlanan Premier Lig için yeni güvenlik kuralları açıklandı.

Hazırlanan 7 sayfalık listede şu tedbirler dikkat çekti:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    - Oyuncular ve teknik ekip, antrenman esnasında maske takacak ve tüm ekipmanlar dezenfekte edilecek.

    - Antrenmandan 48 önce tüm ekip koronavirüs testinden geçecek.

    Haberin devamı aşağıda

    - Sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Futbolcular, arabalarını park yerinde mesafeli olarak bırakabilecek. Aynı zamanda kulüp doktoru izin vermedikçe, oyunculara masaj yapılmayacak.

    - Antrenmanlar 5'er kişilik gruplarla yapılacak. Sahada tükürmek yasaklanacak.

    Geçtiğimiz günlerde Hollanda ile Fransa, ülkede tüm futbol liglerinin iptal edildiğini duyurmuştu. Ancak Bundesliga, La Liga ve Serie A'da liglerin tamamlanması planlanıyor.

    Kapat