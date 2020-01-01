Premier Lig'de kritik toplantı öncesi yeni önlemler belirlendi
Premier Lig'de sezonun devamı için yapılacak kritik toplantı öncesinde 7 sayfalık bir belge hazırladı.
1 Mayıs Cuma günü yapılacak olan kritik toplantı öncesi, 8 Haziran'da başlaması planlanan Premier Lig için yeni güvenlik kuralları açıklandı.
Hazırlanan 7 sayfalık listede şu tedbirler dikkat çekti:
- Oyuncular ve teknik ekip, antrenman esnasında maske takacak ve tüm ekipmanlar dezenfekte edilecek.
- Antrenmandan 48 önce tüm ekip koronavirüs testinden geçecek.
- Sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Futbolcular, arabalarını park yerinde mesafeli olarak bırakabilecek. Aynı zamanda kulüp doktoru izin vermedikçe, oyunculara masaj yapılmayacak.
- Antrenmanlar 5'er kişilik gruplarla yapılacak. Sahada tükürmek yasaklanacak.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda ile Fransa, ülkede tüm futbol liglerinin iptal edildiğini duyurmuştu. Ancak Bundesliga, La Liga ve Serie A'da liglerin tamamlanması planlanıyor.