Premier Lig'de Kasım ayının en iyileri Klopp ve Mane

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp ve oyunculardan Sadio Mane, Premier Lig'de Kasım ayının en iyi menajeri ve oyuncusu seçildi.

, İngiltere Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Kasım ayı içerisinde Aston Villa'yı 2-1, 'yi 3-1, 'ı 2-1 ve 'ı 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yapan Liverpool, en yakın rakibi Leicester'ın 8, Manchester City'nin ise 14 puan önünde bulunuyor.

Liverpool'un Kasım ayındaki bu performansı teknik direktör Jürgen Klopp'a ayın en iyi menajeri ödülünü getirdi.

Haberin devamı aşağıda

Takımıyla sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan Alman teknik adam ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Gerçekten iyi hissediyorum. Ancak bunu tek başıma kazanmadım. Oyuncularımın olağanüstü performansı sayesinde bu ödülü kazandım" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında Liverpool adına 3 gol - 1 asistle oynayan Sadio Mane ise ayın en iyi oyuncusu seçildi.

Liverpool'un 87. dakikasına 1-0 geride girdiği Aston Villa maçında kaydettiği 1 gol ve 1 asistle takımına galibiyeti getiren Mane, Manchester City ve Crystal Palace karşılaşmalarını da boş geçmedi.