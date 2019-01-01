Premier Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu? Üst üste en fazla şampiyon olan takım hangisi? Premier Lig'in rekorları neler?

İngiltere Premier Lig'in 28. sezonu 9 Ağustos Cuma günü başlıyor. Premier Lig tarihini sizler için inceledik.

9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak -Norwich maçı ile Premier Lig'e 28. kez "Merhaba" diyoruz.

1992-93 sezonunda 'ın şampiyonluğuyla başlayan serüvende geçtiğimiz sezon Liverpool ile kıran kırana bir mücadele içerisinde bulunan mutlu sona ulaşan takım olmuştu.

Premier Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu?

SEZON ŞAMPİYON 1992-93 Manchester United 1993-94 Manchester United 1994-95 Blackburn Rovers 1995-96 Manchester United 1996-97 Manchester United 1997-98 1998-99 Manchester United 1999-00 Manchester United 2000-01 Manchester United 2001-02 Arsenal 2002-03 Manchester United 2003-04 Arsenal 2004-05 2005-06 Chelsea 2006-07 Manchester United 2007-08 Manchester United 2008-09 Manchester United 2009-10 Chelsea 2010-11 Manchester United 2011-12 Manchester City 2012-13 Manchester United 2013-14 Manchester City 2014-15 Chelsea 2015-16 2016-17 Chelsea 2017-18 Manchester City 2018-19 Manchester City

Premier Lig'in önceki 27 sezonunda en çok şampiyon olan takım 13 kez ile Manchester United. Kırmızı şeytanları 5 şampiyonlukla Chelsea, 4 şampiyonlukla Manchester City ve 3 şampiyonlukla Arsenal izliyor.

Blackburn Rovers ve Leicester City'nin ise 1'er şampiyonlukları bulunuyor.

İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Liverpool'un ise Premier Lig'e geçildikten sonra şampiyonluğu bulunmuyor.

Üst üste en fazla şampiyon olan takım hangisi?

Bu alanda da Manchester United'ın üstünlüğü var.

Manchester şehrinin kırmızı tarafı, 1998-2001 ve 2006-2009 yılları arasında iki kez üst üste 3 şampiyonluk elde etti.

Manchester United dışında bu başarıya erişebilen başka bir takım yok.

Premier Lig rekorları

Bir sezonda en fazla puan toplayan takım: Manchester City (2017-18 / 100)

Bir sezonda en az puan toplayan takım: Derby County (2007-08 / 11)

Bir sezonda en fazla galibiyet alan takım: Manchester City (2017-18, 2018-19 / 32)

Bir sezonda en az galibiyet alan takım: Derby County (2007-08 / 1)

Bir sezonda arka arkaya en fazla galibiyet alan takım: Manchester City (26.08.17 - 27.12.17 / 18)

En uzun galibiyet serisi: Arsenal (07.05.03 - 24.10.04 / 49)

Bir sezonda en az yenilgi alan takım: Arsenal (2003-04 / 0)

Bir sezonda en fazla beraberlik alan takım: Manchester City (1993-94 / 18) - Sheffield United (1993-94 / 18) - (1994-95 / 18)

Bir sezonda en fazla gol atan takım: Manchester City (2017-18 / 106)

Bir sezonda en az gol atan takım: Derby County (2007-08 / 20)

En fazla seyirci ile oynanan maç: - Arsenal (Wembley Stadyumu / 10.02.18 / 83.222)

En az seyirci ile oynanan maç: Wimbledon - (Selhurst Park / 26.01.1993 / 3.039)

En fazla gol atan oyuncu: Alan Shearer (260)

En fazla maça çıkan oyuncu: Gareth Barry (653)

En fazla asist yapan oyuncu: Ryan Giggs (162)

Haberin devamı aşağıda

En fazla galibiyet alan takım: Manchester United (648)

En fazla gol atan takım: Manchester United (1989)