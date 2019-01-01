Premier Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu? Üst üste en fazla şampiyon olan takım hangisi? Premier Lig'in rekorları neler?
9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak Liverpool-Norwich maçı ile Premier Lig'e 28. kez "Merhaba" diyoruz.
1992-93 sezonunda Manchester United'ın şampiyonluğuyla başlayan serüvende geçtiğimiz sezon Liverpool ile kıran kırana bir mücadele içerisinde bulunan Manchester City mutlu sona ulaşan takım olmuştu.
Premier Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu?
|SEZON
|ŞAMPİYON
|1992-93
|Manchester United
|1993-94
|Manchester United
|1994-95
|Blackburn Rovers
|1995-96
|Manchester United
|1996-97
|Manchester United
|1997-98
|Arsenal
|1998-99
|Manchester United
|1999-00
|Manchester United
|2000-01
|Manchester United
|2001-02
|Arsenal
|2002-03
|Manchester United
|2003-04
|Arsenal
|2004-05
|Chelsea
|2005-06
|Chelsea
|2006-07
|Manchester United
|2007-08
|Manchester United
|2008-09
|Manchester United
|2009-10
|Chelsea
|2010-11
|Manchester United
|2011-12
|Manchester City
|2012-13
|Manchester United
|2013-14
|Manchester City
|2014-15
|Chelsea
|2015-16
|Leicester City
|2016-17
|Chelsea
|2017-18
|Manchester City
|2018-19
|Manchester City
Premier Lig'in önceki 27 sezonunda en çok şampiyon olan takım 13 kez ile Manchester United. Kırmızı şeytanları 5 şampiyonlukla Chelsea, 4 şampiyonlukla Manchester City ve 3 şampiyonlukla Arsenal izliyor.
Blackburn Rovers ve Leicester City'nin ise 1'er şampiyonlukları bulunuyor.
İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Liverpool'un ise Premier Lig'e geçildikten sonra şampiyonluğu bulunmuyor.
Üst üste en fazla şampiyon olan takım hangisi?
Bu alanda da Manchester United'ın üstünlüğü var.
Manchester şehrinin kırmızı tarafı, 1998-2001 ve 2006-2009 yılları arasında iki kez üst üste 3 şampiyonluk elde etti.
Manchester United dışında bu başarıya erişebilen başka bir takım yok.
Premier Lig rekorları
Bir sezonda en fazla puan toplayan takım: Manchester City (2017-18 / 100)
Bir sezonda en az puan toplayan takım: Derby County (2007-08 / 11)
Bir sezonda en fazla galibiyet alan takım: Manchester City (2017-18, 2018-19 / 32)
Bir sezonda en az galibiyet alan takım: Derby County (2007-08 / 1)
Bir sezonda arka arkaya en fazla galibiyet alan takım: Manchester City (26.08.17 - 27.12.17 / 18)
En uzun galibiyet serisi: Arsenal (07.05.03 - 24.10.04 / 49)
Bir sezonda en az yenilgi alan takım: Arsenal (2003-04 / 0)
Bir sezonda en fazla beraberlik alan takım: Manchester City (1993-94 / 18) - Sheffield United (1993-94 / 18) - Southampton (1994-95 / 18)
Bir sezonda en fazla gol atan takım: Manchester City (2017-18 / 106)
Bir sezonda en az gol atan takım: Derby County (2007-08 / 20)
En fazla seyirci ile oynanan maç: Tottenham - Arsenal (Wembley Stadyumu / 10.02.18 / 83.222)
En az seyirci ile oynanan maç: Wimbledon - Everton (Selhurst Park / 26.01.1993 / 3.039)
En fazla gol atan oyuncu: Alan Shearer (260)
En fazla maça çıkan oyuncu: Gareth Barry (653)
En fazla asist yapan oyuncu: Ryan Giggs (162)
En fazla galibiyet alan takım: Manchester United (648)
En fazla gol atan takım: Manchester United (1989)