Premier Lig'de günün tahminleri (30 Mart 2019)
15:30 | Fulham - Manchester City
Muhtemel 11'ler
Fulham: Rico, Fosu-Mensah, Chambers, Ream, Bryan, Cairney, Anguissa, Seri, Schürrle, Babel, Mitrovic
Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero
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Manchester City için puan kaybına tahammül olmayan dönemler. Liverpool ile giriştikleri şampiyonluk yarışında avantaj küçük de olsa onlarda. Fulham gibi zayıf bir rakip karşısında fazla zorlanmadan sonuca ulaşacaklardır.
TAHMİN: H2
18:00 | Brighton - Southampton
Muhtemel 11'ler
Brighton: Ryan, Montoya, Duffy, Dunk, Bernardo, Pröpper, Stephens, Bissouma, Knockaert, Jahanbakhsh, Murray
Southampton: Gunn, Bednarek, Yoshida, Vestergaard, Valery, Bertrand, Romeu, Hojbjerg, Ward-Prowse, Redmond, Austin
İki takım da düşme hattından uzaklaşma niyetindeler. Southampton son zamanlarda çıkışa geçti. Brighton iç saha avantajını kullanmak istiyor. Temkinli bir ilk 45 dakika olası. İki ekip için de bir puan çok değerli olacak.
TAHMİN: İYS 0
18:00 | Burnley - Wolverhampton
Muhtemel 11'ler
Burnley: Heaton, Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor, Cork, Westwood, Gudmundsson, McNeil, Barnes, Wood
Wolverhampton: Rui Patricio, Saiss, Coady, Boly, Doherty, Jonny, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jota, Jimenez
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Üst üste dört mağlubiyet alan Burnley bir anda kendisini ateş hattında buldu. Wolves bu sezonun flaş ekiplerinden biri. Futbol kaliteleri Burnley'den çok daha yüksek. Ev sahibinin kötü serisi devam eder.
TAHMİN: MS 2
18:00 | Crystal Palace - Huddersfield
Muhtemel 11'ler
Crystal Palace: Guaita, Wan-Bissaka, Tomkins, Dann, Van Aanholt, Meyer, Milivojevic, Schlupp, Townsend, Batshuayi, Zaha.
Huddersfield: Lössl, Durm, Stankovic, Schindler, Kongolo, Löwe, Bacuna, Mooy, Hogg, Pritchard, Grant
Huddersfield ligin en zayıf ekiplerinden biri. Crystal Palace zaman zaman iç sahada beklenmedik derecede kötü sonuçlar alsa da kalite farkı çok net. Ev sahibi ekibin rahat kazanacağı bir maç izleriz.
TAHMİN: MS 1
18:00 | Leicester City - Bournemouth
Muhtemel 11'ler
Leicester: Schmeichel, Pereira, Evans, Morgan, Chilwell, Gray, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes, Vardy
Bournemouth: Boruc, Clyne, Mepham, Ake, Daniels, Ibe, Brooks, Lerma, Fraser, Wilson, King
Son dört maçından üçünü kazanan Leicester City iyi durumda. Bu maçta, geçen yıl hayatını kaybeden Vichai Srivaddhanaprabha'yı anacaklar. Eski sahiplerinin doğum gününde bir festival ortamı yaratıp bu maçı kazanırlar.
TAHMİN: MS 1
18:00 | Manchester United - Watford
Muhtemel 11'ler
Man United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Martial, Rashford
Watford: Foster, Femenia, Mariappa, Catchcart, Holebas, Hughes, Doucoure, Capoue, Pereya, Deeney, Deulofeu
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Ole Gunnar Solksjaer, Manchester United'ın kalıcı antrenörü olmayı başardı. Sözleşmeyi cebine koyduktan sonraki ilk maçına çıkıyor. Watford bu sezonun flaş ekiplerinden biri olsa da akıllarında FA Cup yarı finali olacak. Ev sahibi ekip için kutlama mahiyetinde bir galibiyet almak adına tüm şartlar olgun.
TAHMİN: MS 1
20:30 | West Ham United - Everton
Muhtemel 11'ler
West Ham: Fabianski, Zabaleta, Diop, Balbuena, Cresswell, Rice, Noble, Antonio, Lanzini, Anderson, Hernandez
Everton: Pickford, Coleman, Keane, Zouma, Digne, Gueye, Gomes, Richarlison, Sigurdsson, Bernard, Calvert-Lewin
West Ham rakibinin iki puan önünde. İki ekibin de hedefi ligi yedinci sırada bitirebilmek. Son olarak Chelsea'yi 2-0 yenen Everton'da moraller yüksek. Pellegrini'nin öğrencileri iç saha avantajına güveniyor. Dengeli bir maç beklenebilir.