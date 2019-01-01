Premier Lig'de günün tahminleri (30 Mart 2019)

Premier Lig'de günün maçlarının İddaa tahminleri...

15:30 | -

Muhtemel 11'ler

Fulham: Rico, Fosu-Mensah, Chambers, Ream, Bryan, Cairney, Anguissa, Seri, Schürrle, Babel, Mitrovic

Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero

Manchester City için puan kaybına tahammül olmayan dönemler. ile giriştikleri şampiyonluk yarışında avantaj küçük de olsa onlarda. Fulham gibi zayıf bir rakip karşısında fazla zorlanmadan sonuca ulaşacaklardır.

TAHMİN: H2

18:00 | -

Muhtemel 11'ler

Brighton: Ryan, Montoya, Duffy, Dunk, Bernardo, Pröpper, Stephens, Bissouma, Knockaert, Jahanbakhsh, Murray

Southampton: Gunn, Bednarek, Yoshida, Vestergaard, Valery, Bertrand, Romeu, Hojbjerg, Ward-Prowse, Redmond, Austin

İki takım da düşme hattından uzaklaşma niyetindeler. Southampton son zamanlarda çıkışa geçti. Brighton iç saha avantajını kullanmak istiyor. Temkinli bir ilk 45 dakika olası. İki ekip için de bir puan çok değerli olacak.

TAHMİN: İYS 0

18:00 | - Wolverhampton

Muhtemel 11'ler

Burnley: Heaton, Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor, Cork, Westwood, Gudmundsson, McNeil, Barnes, Wood

Wolverhampton: Rui Patricio, Saiss, Coady, Boly, Doherty, Jonny, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jota, Jimenez

Üst üste dört mağlubiyet alan Burnley bir anda kendisini ateş hattında buldu. bu sezonun flaş ekiplerinden biri. Futbol kaliteleri Burnley'den çok daha yüksek. Ev sahibinin kötü serisi devam eder.

TAHMİN: MS 2

18:00 | -

Muhtemel 11'ler

Crystal Palace: Guaita, Wan-Bissaka, Tomkins, Dann, Van Aanholt, Meyer, Milivojevic, Schlupp, Townsend, Batshuayi, Zaha.

Huddersfield: Lössl, Durm, Stankovic, Schindler, Kongolo, Löwe, Bacuna, Mooy, Hogg, Pritchard, Grant

Huddersfield ligin en zayıf ekiplerinden biri. Crystal Palace zaman zaman iç sahada beklenmedik derecede kötü sonuçlar alsa da kalite farkı çok net. Ev sahibi ekibin rahat kazanacağı bir maç izleriz.

TAHMİN: MS 1

18:00 | -

Muhtemel 11'ler

Leicester: Schmeichel, Pereira, Evans, Morgan, Chilwell, Gray, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes, Vardy

Bournemouth: Boruc, Clyne, Mepham, Ake, Daniels, Ibe, Brooks, Lerma, Fraser, Wilson, King

Son dört maçından üçünü kazanan Leicester City iyi durumda. Bu maçta, geçen yıl hayatını kaybeden Vichai Srivaddhanaprabha'yı anacaklar. Eski sahiplerinin doğum gününde bir festival ortamı yaratıp bu maçı kazanırlar.

TAHMİN: MS 1

18:00 | -

Muhtemel 11'ler

Man United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Martial, Rashford

Watford: Foster, Femenia, Mariappa, Catchcart, Holebas, Hughes, Doucoure, Capoue, Pereya, Deeney, Deulofeu

Ole Gunnar Solksjaer, Manchester United'ın kalıcı antrenörü olmayı başardı. Sözleşmeyi cebine koyduktan sonraki ilk maçına çıkıyor. Watford bu sezonun flaş ekiplerinden biri olsa da akıllarında FA Cup yarı finali olacak. Ev sahibi ekip için kutlama mahiyetinde bir galibiyet almak adına tüm şartlar olgun.

TAHMİN: MS 1

20:30 | -

Muhtemel 11'ler

West Ham: Fabianski, Zabaleta, Diop, Balbuena, Cresswell, Rice, Noble, Antonio, Lanzini, Anderson, Hernandez

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Zouma, Digne, Gueye, Gomes, Richarlison, Sigurdsson, Bernard, Calvert-Lewin

West Ham rakibinin iki puan önünde. İki ekibin de hedefi ligi yedinci sırada bitirebilmek. Son olarak 'yi 2-0 yenen Everton'da moraller yüksek. Pellegrini'nin öğrencileri iç saha avantajına güveniyor. Dengeli bir maç beklenebilir.