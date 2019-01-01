Premier Lig'de en çok televizyon geliri elde eden takım hangisi? Premier Lig'in televizyon yayın hakları ne kadar?

Dünyanın en değerli ligleri arasında bulunan İngiltere Premier Lig'de televizyon gelirlerinin takımlara dağılımını inceledik.

İngiltere Premier Lig, marka değeri en yüksek olan değerlerden biri konumunda bulunuyor.

Danışmanlık şirketi Deloitte, 2018-19 sezonunda ligde bulunan takımlara düşen televizyon gelirlerini ve İngiltere Premier Lig'in yayın hakları bedellerini araştırdı.

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Premier Lig'in televizyon yayın hakları ne kadar?

Ligin 2019-2022 yıları arasında Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yayın haklarını Sky Sports, 4.2 milyon pound karşılığında satın aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda bu değerin 2022'den sonra 5 milyon pounda yükselmesi bekleniyor.

Bu değerin diğer ülkelerdeki toplam değeri ise 4.35 milyon pound.

Premier Lig hangi ülkelerde yayınlanıyor?

Premier Lig, Birleşmiş Milletler'in resmi olarak tanıdığı 193 ülkenin 188'inde yayınlanıyor. Sadece Afganistan, Moldova, Türkmenistan, Kuzey Kore ve Küba'da Premier Lig yayını bulunmuyor.

2018-19 sezonunda Premier Lig'de en çok televizyon geliri elde eden takım hangisi?

Premier Lig kulüpleri, Birleşik Krallık ve İrlanda içerisinde yayınlanan maç sayısı başına 1.15-1.16 milyon pound kazanıyor.