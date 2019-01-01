Premier Lig

Premier Lig'de en çok televizyon geliri elde eden takım hangisi? Premier Lig'in televizyon yayın hakları ne kadar?

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Dünyanın en değerli ligleri arasında bulunan İngiltere Premier Lig'de televizyon gelirlerinin takımlara dağılımını inceledik.

İngiltere Premier Lig, marka değeri en yüksek olan değerlerden biri konumunda bulunuyor.

Danışmanlık şirketi Deloitte, 2018-19 sezonunda ligde bulunan takımlara düşen televizyon gelirlerini ve İngiltere Premier Lig'in yayın hakları bedellerini araştırdı.

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Premier Lig'in televizyon yayın hakları ne kadar?

Ligin 2019-2022 yıları arasında Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yayın haklarını Sky Sports, 4.2 milyon pound karşılığında satın aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda bu değerin 2022'den sonra 5 milyon pounda yükselmesi bekleniyor.

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Bu değerin diğer ülkelerdeki toplam değeri ise 4.35 milyon pound.

Premier Lig hangi ülkelerde yayınlanıyor?

Premier Lig, Birleşmiş Milletler'in resmi olarak tanıdığı 193 ülkenin 188'inde yayınlanıyor. Sadece Afganistan, Moldova, Türkmenistan, Kuzey Kore ve Küba'da Premier Lig yayını bulunmuyor.

2018-19 sezonunda Premier Lig'de en çok televizyon geliri elde eden takım hangisi?

Premier Lig kulüpleri, Birleşik Krallık ve İrlanda içerisinde yayınlanan maç sayısı başına 1.15-1.16 milyon pound kazanıyor.

Takım Yayınlanan Maç Sayısı Elde Ettiği Gelir (£)
Liverpool 29 33.000.000
Manchester United 27 31.200.000
Manchester City 26 30.100.000
Tottenham 26 30.100.000
Chelsea 25 29.000.000
Arsenal 25 29.000.000
Newcastle United 19 22.300.000
Everton 18 21.200.000
West Ham United 16 19.000.000
Wolverhampton 15 17.900.000
Leicester City 15 17.900.000
Fulham 13 15.700.000
Brighton 13 15.700.000
Crystal Palace 12 14.600.000
Cardiff 12 14.600.000
Burnley 11 13.500.000
Watford 10 12.300.000
Bournemouth 8 12.300.000
Southampton 8 12.300.000
Huddersfield 8 12.300.000
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