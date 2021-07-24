Premier Lig’de Covid-19 endişesine aşı tartışması eklenebilir

İngiltere Premier Ligi’nde Covid-19 endişesi nedeniyle kontratlara aşı maddesi eklenmesi gündemde.

Daily Mail’in haberine göre; İngiliz hükümeti oyuncular da dahil olmak üzere tüm kulüp çalışanlarının Ekim ayına kadar aşılanmasını talep ediyor.

Hükümet, spor takviminin olası Covid-19 salgınları nedeniyle sekteye uğramaması ve futbolseverlere doğru mesajın verilmesi adına bu önemli gerekli görüyor.

Ancak özellikle genç futbolcular arasında aşı olma konusundaki isteksizliğini dile getiren çok sayıda isim var.

Kontratlara yeni madde gelebilir

Bazı Premier Lig kulüpleri, aşı olma zorunluluğunu sözleşmelere eklemeyi düşünüyor. Ancak bu uygulama, kulüpler ile Profesyonel Futbolcular Birliği’ni karşı karşıya getirebilir.

Profesyonel Futbolcular Birliği aşı hareketine destek verse de, oyuncuların kişisel özgürlüklerini ve seçim yapma haklarını savunma hususunda bir ikilem yaşıyor.

Birmingham kalecisi Neil Etheridge, kısa süre önce Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Takımın menajeri Lee Bowyer, bu üzücü olaya rağmen seçimi oyunculara bırakma taraftarı.

“Kimseyi aşı olmaya zorlayamazsınız. Hepsi yetişkin insanlar ve bu kararı kendileri vermeliler. Görüşümüzü belirtip, tavsiye verebiliriz, ama son söz onların.”

Yeni sezon öncesi çekinceler arttı

Premier Lig, geçen sezon pandemi nedeniyle yaşanan ufak aksamalara rağmen belirlenen tarihlerde tamamlanabilmişti. Fakat delta varyantıyla yeniden çıkışa geçen vaka sayıları endişeleri körükledi.

Tatil döneminde sıkı Covid-19 kısıtlamalarının geri plana atılması da futbolcuları virüse karşı daha korumasız hale getiriyor.

Arsenal ve Chelsea, vaka sayıları nedeniyle hazırlık programlarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Kışın yaklaşmasıyla birlikte yaşanacak yeni bir Covid-19 dalgasının futbolu olumsuz etkilemesinden korkuluyor.

Premier Lig’de sezon başladıktan sonra tüm takımlara haftada ikişer kez Covid-19 testi yapılacak.

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