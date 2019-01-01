Premier Lig

Premier Lig'de bugün hangi maçlar var? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

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Getty Images
Avrupa'nın en ünlü futbol turnuvası olan Premier Lig'de 29 Aralık Pazar günü birbirinden önemli üç maç oynanacak. İşte program...

Premier Lig'de yoğun Noel fikstürü devam ediyor.

29 Aralık Pazar günü Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester City gibi büyük kulüpler sahada olacaklar. 

Ligi uzak ara lider götüren Liverpool, Wolverhampton'ı konuk edecek. Manchester City ise Sheffield United'la karşılaşacak. Arsenal ve Chelsea ise kozlarını birbirlerine karşı paylaşacaklar. 

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Liverpool - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Manchester City - Sheffield United maçı hangi kanalda?

Premier Lig'de 29 Aralık Pazar gününün programı şu şekilde:

MAÇ

 TSİ KANAL

Arsenal - Chelsea

 17:00 S Sport

Liverpool - Wolverhampton

 19:30 S Sport

Manchester City - Sheffield United

 21:00 TRT Spor

 

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