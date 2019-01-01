Premier Lig'de bugün hangi maçlar var? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?
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Premier Lig'de yoğun Noel fikstürü devam ediyor.
29 Aralık Pazar günü Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester City gibi büyük kulüpler sahada olacaklar.
Ligi uzak ara lider götüren Liverpool, Wolverhampton'ı konuk edecek. Manchester City ise Sheffield United'la karşılaşacak. Arsenal ve Chelsea ise kozlarını birbirlerine karşı paylaşacaklar.
Liverpool - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Manchester City - Sheffield United maçı hangi kanalda?
Premier Lig'de 29 Aralık Pazar gününün programı şu şekilde:
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MAÇ
|TSİ
|KANAL
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Arsenal - Chelsea
|17:00
|S Sport
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Liverpool - Wolverhampton
|19:30
|S Sport
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Manchester City - Sheffield United
|21:00
|TRT Spor