Premier Lig'de Büyük Altılı ve diğerleri arasındaki makas açılıyor

Premier Lig'de geçmişten bugüne ödenen bonservis ve maaş giderleri mercek altına alındı.

Premier Lig’in “Büyük Altılı’sı” Premier Lig başladığından bu yana oyuncu maaşlarına ve bonservislerine toplamda 26 milyar sterlin öderken, ligin diğer üyeleri son 30 yıl içerisinde bu miktarın yalnızca yarısını harcadı.

Fakat Leicester, doğru yapılanmayla Manchester City ve diğer devlerle açılan makasın kapanabileceğini gösterdi.

Liverpool Üniversitesi’nden futbol ekonomisi uzmanı Kieran Maguire’ın yaptığı bu araştırma, Avrupa Süper Ligi gibi projelerin rafa kaldırılmasına rağmen “Büyük Altılı’nın” İngiliz futbolunda ne kadar büyük bir paya sahip olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

1992’den beri Premier Lig’de mücadele eden kulüpler, oyuncu maaşlarına ve bonservislerine toplamda 52 milyar sterlin ödedi.

Maguire ne söyledi?

Araştırmayı yürüten Kieran Maguire; Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham ve Arsenal’in son dönemde futbolu kendi çıkarları için yeniden düzenleme hayallerinin suya düşmesine rağmen İngiliz futbolunda büyük pay sahibi olmaya devam ettiğini söylüyor:

“Avrupa Süper Ligi projesi engellendi fakat bu eski günlerdeki gibi Nottingham Forest ve Aston Villa gibi takımların şampiyon olacağı anlamına mı geliyor?”

“Tabii ki hayır. Ekonomisi en güçlü olan takımlar yetenekli oyuncuları kapmaya, kupaları kazanmaya ve her noktada söz sahibi olmaya devam edecek.”

Makas sürekli açılıyor

Futbol ekonomisi uzmanı Kieran Maguire, Premier Lig takımlarının ligde kaldıkları sezonlar boyunca oyuncu maaşlarına ve bonservislerine yaptığı harcamaları derledi. Maguire, maaş ve bonservis ödemeleri için kulüplerin yıllık hesap tablolarını Premier Lig’in başladığı 1992 yılından itibaren, yani 29 yıl süresince inceledi.

Tabloya baktığımızda ise bu harcamaların kulüplerin puan tablosundaki sıralamasıyla da doğru orantılı olduğunu görüyoruz. “Zenginler ve yoksullar” arasındaki makas, Premier Lig’in başlamasından beri gitgide açılmaya devam etti.

Zirvedeki takımlar ile diğer takımlar arasındaki bu farkın en büyük nedenlerinden biri de TV yayın anlaşmaları, büyük kulüpler buradan da aslan payını alıyorlar. Ayrıca tepedeki bu kulüpler, Avrupa turnuvalarından da büyük gelirler elde ediyorlar. Aynı durum reklam anlaşmaları için de geçerli.

Tüm bu faktörler birleşince Büyük Altılı’daki takımların ekonomik olarak zirvedeki yerleri perçinleniyor. 2019’da Premier Lig’de mücadele eden 20 kulüp altı milyar sterlin'i kasasına koydu. Premier Lig’den öncesine baktığımızda ise 170 milyon Pound’luk bir üretin 22 takım arasında paylaşıldığını görüyoruz.

Maaşlar artıyor

Tabii bu artış, maaş ve bonservis ödemelerini de direkt olarak etkiledi. 1992’de ligde mücadele eden takımlar toplamda 97 milyon Pound’luk bir maaş ödemesi yapmışken şimdi ise bu sayı 3.5 milyar Pound seviyesini geride bıraktı.

Manchester United, son 29 sezonda 5.2 milyar sterlin bir harcama yaptı ve Premier Lig tarihindeki en yüksek ikinci sayıya ulaştı. Zirvede ise Chelsea yer alıyor. Manchester United’ın 1992’den beri ligi tamamladığı sıraların ortalaması ise 2.3 olarak çıkıyor. Her ne kadar son zamanlarda biraz düşüş yaşasalar da rakiplerine kıyasla iyi bir konumda yer aldıklarını söyleyebiliriz.

Arsenal’de ise 4 milyar sterlin'lik bir harcama var ve puan tablosu ortalamasında ise dördüncü sırada yer alıyorlar. Tottenham da ise bu sayılar sırasıyla 2.7 milyar sterlin ve 7.6 olarak karşılık buluyor. Liverpool tarafında ise 4.4 milyar sterlin'lik bir harcama görüyoruz ve ligi bitirdiler sıralamanın ortalaması ise 4.4 olarak belirtiliyor.

Chelsea ve Manchester City’de ise araya Abramovich ve Mansour gibi faktörler devreye girdikleri için ortaya biraz daha karışık bir tablo çıkıyor. Mansour’un 2008’de kulübü devralmasından beri 4.4 milyar sterlin harcadı ve bu süreçte ligi tamamladıkları sıraların ortalaması ise 2.2.

Chelsea ise 2003’te başlayan Abramovich döneminden bu yana 5.3 milyar sterlin'lik bir harcama yaptı ve Maviler’in lig sıralaması ortalaması ise 3 olarak karşımıza çıkıyor.

Leicester ders verdi

Bu süreçte Büyük Altılı’nın hem sportif hem de ekonomik hegemonyası yıkabilen nadir kulüplerden biri de 2016’da Premier Lig’i şampiyon tamamlayan ve bu sezon da FA Cup’ı kazanan Leicester City oldu. Maguire, bu başarının altında transferde güdülen doğru politikanın yattığını düşünüyor.

2014’te Premier Lig’e döndüklerinden beri Leicester’in puan tablosundaki ortalama pozisyonu 7.9 olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte 3 kez ligi ilk 6 sıra içerisinde tamamladılar ve yalnızca 1 milyon Pound civarı bir harcama yaptılar.

Leicester’ın başarısındaki en büyük pay sahibi olan doğru yapılanma ve planlamanın en büyük ürünleri ise şu şekilde:

Maguire’ı 75 milyon sterlin'e sattıktan sonra 18 milyon sterlin'e transfer ettikleri Çağlar Söyüncü’ye forma verdiler.

Chilwell’i 45 milyon sterlin'e satıp yerine Atalanta’dan 21 milyon sterlin'e Timothy Castagne’yi transfer ettiler.

Riyad Mahrez’i 60 milyon sterlin karşılığında Manchester City’ye sattılar ve ilerleyen dönemde yerine James Maddison’u o dönem Championship’te mücadele eden Norwich’ten 20 milyon sterlin karşılığında transfer ederek doldurdular.

N’golo Kante’yi 30 milyon sterlin'e Chelsea’ye sattılar ve 15 milyon sterlin karşılığında Genk’ten Ndidi’yi transfer ettiler.

Sözün özü Leicester City, doğru yapılanma ve akılcı transfer politikasıyla Büyük Altılı’nın ekonomik gücüyle nasıl mücadele edilebileceğini yıllardır kanıtlamaya devam ediyor.

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