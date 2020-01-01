Premier Lig

Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği hakkı onaylandı

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Getty/Goal composite
Premier Lig takımları üç seferde toplam beş oyuncu değişikliği yapabilecek. Kulüplere maç kadrolarında 20 oyuncu bulundurma hakkı tanınacak.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon oynanacak kalan maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilecek. 

Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetiminin 2019-2020 sezonunda uygulanacak geçici değişiklikleri onayladığı belirtildi.

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Buna göre, kulüpler kalan maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek ve yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 7'den 9'a çıkarılacak.

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