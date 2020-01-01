Premier Lig

Premier Lig'de 2019-2020 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı

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Jamie Vardy, Leicester
Getty
Liverpool'un şampiyonluk için gün saydığı Premier Lig'deki gol ve asist krallığında son durumu inceledik.

İngiltere Premier Lig'de 2019-20 sezonu 17 Haziran Çarşamba günü yeniden başlayacak.

Gol krallığı yarışında geride kalan 29 haftada Leicester City'den Jamie Vardy kaydettiği 19 golle zirvenin sahibi. Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah ve Sergio Agüero da Vardy'nin en yakın takipçileri.

Asist krallığında ise çift haneli asist sayısına ulaşan iki oyuncu var: Manchester City'den Kevin De Bruyne'ün 16, Trent Alexander-Arnold'un ise 12 asisti bulunuyor.

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    2019-2020 Premier Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:

    OYUNCU TAKIM GOL
    Jamie Vardy Leicester City 19
    Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 17
    Mohamed Salah Liverpool 16
    Sergio Agüero Manchester City 16
    Danny Ings Southampton 15
    Marcus Rashford Manchester United 14
    Sadio Mane Liverpool 14
    Raul Jimenez Wolverhampton 13
    Dominic Calvert-Lewin Everton 13
    Tammy Abraham Chelsea 13

    2019-2020 Premier Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:

    OYUNCU TAKIM ASİST
    Kevin De bruyne Manchester City 16
    Trent Alexander-Arnold Liverpool 12
    Riyad Mahrez Manchester City 8
    Roberto Firmino Liverpool 7
    Heung-Min Son Tottenham 7
    Emi Buendia Norwich City 7
    David Silva Manchester City 7
    Adama Traore Wolverhampton 7
    Andrew Robertson Liverpool 7
    Sadio MAne Liverpool 7

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