Premier Lig'de 2019-2020 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı
Yorum()
Getty
İngiltere Premier Lig'de 2019-20 sezonu 17 Haziran Çarşamba günü yeniden başlayacak.
Gol krallığı yarışında geride kalan 29 haftada Leicester City'den Jamie Vardy kaydettiği 19 golle zirvenin sahibi. Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah ve Sergio Agüero da Vardy'nin en yakın takipçileri.
Asist krallığında ise çift haneli asist sayısına ulaşan iki oyuncu var: Manchester City'den Kevin De Bruyne'ün 16, Trent Alexander-Arnold'un ise 12 asisti bulunuyor.
2019-2020 Premier Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:
|OYUNCU
|TAKIM
|GOL
|Jamie Vardy
|Leicester City
|19
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Arsenal
|17
|Mohamed Salah
|Liverpool
|16
|Sergio Agüero
|Manchester City
|16
|Danny Ings
|Southampton
|15
|Marcus Rashford
|Manchester United
|14
|Sadio Mane
|Liverpool
|14
|Raul Jimenez
|Wolverhampton
|13
|Dominic Calvert-Lewin
|Everton
|13
|Tammy Abraham
|Chelsea
|13
2019-2020 Premier Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:
|OYUNCU
|TAKIM
|ASİST
|Kevin De bruyne
|Manchester City
|16
|Trent Alexander-Arnold
|Liverpool
|12
|Riyad Mahrez
|Manchester City
|8
|Roberto Firmino
|Liverpool
|7
|Heung-Min Son
|Tottenham
|7
|Emi Buendia
|Norwich City
|7
|David Silva
|Manchester City
|7
|Adama Traore
|Wolverhampton
|7
|Andrew Robertson
|Liverpool
|7
|Sadio MAne
|Liverpool
|7