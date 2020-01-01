Premier Lig'de 2019-2020 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı

Liverpool'un şampiyonluk için gün saydığı Premier Lig'deki gol ve asist krallığında son durumu inceledik.

İngiltere Premier Lig'de 2019-20 sezonu 17 Haziran Çarşamba günü yeniden başlayacak.

Gol krallığı yarışında geride kalan 29 haftada 'den Jamie Vardy kaydettiği 19 golle zirvenin sahibi. Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah ve Sergio Agüero da Vardy'nin en yakın takipçileri.

Asist krallığında ise çift haneli asist sayısına ulaşan iki oyuncu var: 'den Kevin De Bruyne'ün 16, Trent Alexander-Arnold'un ise 12 asisti bulunuyor.

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2019-2020 Premier Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:

OYUNCU TAKIM GOL Jamie Vardy Leicester City 19 Pierre-Emerick Aubameyang 17 Mohamed Salah 16 Sergio Agüero Manchester City 16 Danny Ings 15 Marcus Rashford 14 Sadio Mane Liverpool 14 Raul Jimenez Wolverhampton 13 Dominic Calvert-Lewin 13 Tammy Abraham 13

2019-2020 Premier Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum: