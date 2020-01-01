Premier Lig'de 2019-20 sezonu sona erdi: Küme düşenler & Avrupa kupalarına gidenler

İngiltere Premier Lig'de 2019-20 sezonu 38. hafta maçlarıyla sona erdi. Peki, hangi takımlar Avrupa kupalarına gidecek? Hangi takımlar küme düştü?

2019-20 Premier Lig sezonu sona erdi.

30 yıldır Premier Lig'de şampiyonluğa hasret olan , bitime 7 hafta kala mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Premier Lig'de sezonun son haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

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1 - 2 & Hove Albion

1 - 3

1 - 3 Liverpool

0 - 2



3 - 1 Sheffield United

1 - 1Aston Villa

2 - 0 Wolverhampton

1 - 1

3 - 2

5 - 0 Norwich City

Avrupa kupalarına hangi takımlar gidecek?

Şampiyon Liverpool, Newcastle United zaferiyle sezonu kapatırken ligi 99 puanla tamamladı. İkinci sıradaki Manchester City ise 81 puanla ligi bitirdi.

Deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup eden Manchester United 66 puana ulaştı ve sezonu 3. sırada tamamladı. Sahasında Wolverhampton'ı 2-0'lık skorla geçen Chelsea ise ligi 4. sırada bitirdi.

Böylece ligin ilk 4 sırasındaki Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea, 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmiş oldu.

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62 puanla ligi 5. sırada bitiren Leicester City ile 59 puanla altıncı olan Tottenham ise 2020-21 sezonunda UEFA 'nde mücadele edecek.

Küme düşen takımlar hangileri?

Premier Lig'de 2019-20 sezonunu sonuncu bitiren Norwich City, 35. hafta West Ham United'a karşı aldığı mağlubiyetle küme düşen ilk takım oldu.

32 puanla 18. sıradaki Bournemouth ile 19. sıradaki Watford da Norwich'in ardından lige veda eden diğer takımlar oldu.