Premier Lig'de 2019-20 sezonu fikstürü açıklandı
Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu.
Son şampiyon Manchester City, 2019-20 sezonunu West Ham United deplasmanında açacak.
>> Avrupa'da biten tüm transferler
2018-19 sezonunda City ile verdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamlayan Liverpool ise ilk hafta Norwich City'yi konuk edecek.
Açılış haftasının en dikkat çeken maçı ise Manchester United ile Chelsea arasında olacak.
İlk haftanın programı şu şekilde oluştu:
9 Ağustos Cuma:
Liverpool v Norwich City
10 Ağustos Cumartesi:
West Ham United - Manchester City
Bournemouth - Sheffield United
Burnley - Southampton
Crystal Palace - Everton
Leicester City - Wolves
Watford - Brighton
Tottenham - Aston Villa
11 Ağustos Pazar:
Newcastle United - Arsenal
Manchester United - Chelsea
TÜM MAÇLAR
Premier Lig fikstürünün tamamına aşağıdaki Opta tablosu üzerinden erişebilirsiniz. (Tablo kısa süreli bir gecikme ile görünür olmaktadır).