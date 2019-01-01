Premier Lig'de 2019-20 sezonu fikstürü açıklandı

Sezonun açılış haftasında Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecekler.

Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu.

Son şampiyon , 2019-20 sezonunu deplasmanında açacak.

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2018-19 sezonunda City ile verdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamlayan ise ilk hafta Norwich City'yi konuk edecek.

Açılış haftasının en dikkat çeken maçı ise ile arasında olacak.

İlk haftanın programı şu şekilde oluştu:

9 Ağustos Cuma:

Liverpool v Norwich City

10 Ağustos Cumartesi:

West Ham United - Manchester City

- Sheffield United

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- Aston Villa

11 Ağustos Pazar:

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Manchester United - Chelsea

TÜM MAÇLAR

Premier Lig fikstürünün tamamına aşağıdaki Opta tablosu üzerinden erişebilirsiniz. (Tablo kısa süreli bir gecikme ile görünür olmaktadır).