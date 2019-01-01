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Premier Lig'de 2019-20 sezonu fikstürü açıklandı

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Getty
Sezonun açılış haftasında Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecekler.

Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. 

Son şampiyon Manchester City, 2019-20 sezonunu West Ham United deplasmanında açacak. 

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2018-19 sezonunda City ile verdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamlayan Liverpool ise ilk hafta Norwich City'yi konuk edecek. 

Açılış haftasının en dikkat çeken maçı ise Manchester United ile Chelsea arasında olacak.

İlk haftanın programı şu şekilde oluştu:

9 Ağustos Cuma:

Liverpool v Norwich City

10 Ağustos Cumartesi:

West Ham United - Manchester City
Bournemouth - Sheffield United
BurnleySouthampton
Crystal PalaceEverton
Leicester CityWolves
WatfordBrighton
Tottenham - Aston Villa

11 Ağustos Pazar:

Newcastle UnitedArsenal
Manchester United - Chelsea

TÜM MAÇLAR

Premier Lig fikstürünün tamamına aşağıdaki Opta tablosu üzerinden erişebilirsiniz. (Tablo kısa süreli bir gecikme ile görünür olmaktadır).

 

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