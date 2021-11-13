Premier Lig yönetiminden Newcastle United'a Roberto Mancini freni!

Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınmasının ardından transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak, astronomik transferler yapması beklenirken, Premier Lig bu duruma engel olmaya hazırlanıyor.

Yeni bir düzenlenme hazırlığında olan Premier Lig yönetimi, sponsorluk anlaşmalarını katılaştırmayı planlıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre City Football Group'un bir benzerini oluşturmayı hedefleyen Newcastle'ın yeni sahiplerinin Finansal Fair Play kurallarına uymama ihtimali Premier Lig yönetimini harekete geçirdi.

Hatırlanacağı gibi Manchester City de Finansal Fair Play kurallarını çiğnemiş ve Football Leaks belgelerine göre 2018'deki teknik direktörü Roberto Mancini'ye resmi açıklamada belirtilenden iki kat daha fazla maaş ödemişti.

City Football Group büyüyor

Premier Lig yönetiminin hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemeye göre kulüpler sponsorluk anlaşmalarının yanı sıra oyuncu ve personel maaşlarını da lige bildirmek zorunda kalacak. Newcastle'ın büyüme yolunda örnek aldığı City Football Group 2013 yılında kurulmasının ardından beş kıtada 10 kulübü bünyesine katmıştı.

Newcastle United'ın sahipleri de İngiliz ekibinin yanı sıra Serie A'dan Inter'i ve Ligue 1'den Bordeaux'u satın almak için girişimlerde bulunmuştu. Bu iki takımın satın alınmasına ilişkin süreç devam ederken, teknik direktörlük koltuğuna Eddie Howe'u oturtan İngiliz ekibinin ara transfer dönemindeki hamleleri de merakla bekleniyor.

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