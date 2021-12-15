Premier Lig yönetimi, Leicester ile Tottenham'ın erteleme talebini neden reddetti?

Premier Lig'de Leicester City'nin 16 Aralık Perşembe günü Tottenham'ı konuk edeceği maçın planlandığı şekilde oynanacağı açıklandı.

İki takımın da covid salgınından etkilenmesi nedeniyle maçın oynanması tehlikeye girmişti. Tottenham'ın Konferans Ligi'ndeki Rennes ve ligdeki Brighton maçları bu sebepten ertelenmişti.

Leicester City ise son iki maçını covid testi pozitif çıkan yedi oyuncusundan yoksun oynamak zorunda kalmıştı.

Çağlar Söyüncü ve Jonny Evans'ın Newcastle karşısında yaşadığı sakatlıkların ardından Leicester City'nin Tottenham maçı kadrosunda asıl pozisyonu stoper olan A takım oyuncusu kalmadı.

Ancak tüm bu olumsuz koşullara rağmen, iki kulübün ortaklaşa yaptığı erteleme talebi federasyon tarafından reddedildi.

İki maç ertelenmişti

Pozitif vakaların ardından tesislerini kapatan Manchester United'ın 14 Aralık Salı günü Brentford'la oynaması gereken karşılaşma, hafta içi fikstüründe ertelenen ilk mücadele olmuştu.

15 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan Burnley-Watford maçı da aynı kaderi paylaştı. Peki Leicester-Tottenham maçı için benzer bir karar neden alınmadı?

Premier Lig 2021/22 sezonu kural kitabına göre, bir müsabakanın ertelenmesi için olağanüstü koşulların meydana gelmesi gerekiyor.

Erteleme talepleri kurul tarafından her maçın özelinde, birbirinden bağımsız olarak değerlendiriliyor.

Kurallar bir takımın maça çıkabilmesi için kadrosunda minimum 14 oyuncu bulundurması gerektiğini söylüyor. Ancak kurul diğer faktörleri göz önünde bulundurup erteleme kararı verebiliyor.

Tesislerin durumu ve yeni vaka sayısı dikkate alınıyor

Kulüp içinde yaşanan salgının kontrolden çıkması veya antrenman tesislerinin kapalı olması pandemi şartlarında etkili olan faktörler arasında.

Leicester ve Tottenham kulüplerinin antrenman tesisleri şu anda normal faaliyetlerini sürdürüyor. Salgının başında tesislerini kapatan iki takım daha sonra antrenmanlara yeniden başlamıştı.

Leicester kadrosunda Newcastle maçından bu yana yeni pozitif vakaya rastlanmaması da Premier Lig yönetiminin ret kararını vermesinde rol oynamış olabilir.

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