Premier Lig yıldızlarının gizlilik sözleşmeli seks partisi gündeme oturdu

Otele arka kapıdan giren mankenler, gizlilik sözleşmesi sonrasında Premier Lig futbolcularıyla birlikte oldu.

Premier Lig’de forma giyen bir oyuncunun lüks bir otelde modellerle seks partisi verdiği ve sonrasında birlikte olduğu isimlerli sessiz kalmalarını sağlamak için bir gizlilik anlaşması imzalamaya zorladığı ifade edildi. The Sun’da yer alan haberde ismi açıklanmayan üst düzey oyuncunun kadınları Londra’da bulunan beş yıldızlı bir otelde ağırladığı ifade edildi.

Habere göre kadınlar otele arka kapıdan girerken, güvenlik görevlileri bu sırada kapıda herhangi bir fotoğraf çekilmemesi için kadınların telefonlarını teslim aldı. Geçirdikleri gece hakkında konuşmalarını engelleyen gizlilik anlaşmalarını imzalayan kadınlar, otelin en üst katındaki pahalı süitlere çıkmadan önce depo gibi görünen bir yerde bu anlaşmayı kabul etti.

Kalabalık bir gece

Partiye katılan kadınlardan biri yaptığı açıklamada, “Gelen ve giden kızlarla o kadar kalabalık oldu ki yeni gelenler olarak diğerleri odalardan çıkana kadar garaj alanında beklemek zorunda kaldık. Çok vahşiydi. Kızlarla birlikte odalarda birkaç Premier Lig futbolcusu vardı ve bazıları birlikte yataktaydı. Otelde çalışan genç bir kadının bir futbolcuyla tutkulu bir şekilde yakınlaşırken yakalandığını ve patronlarıyla başının derde girdiğini duydum” dedi.

Futbolcunun geçen yıl Mayıs ayında gerçekleşen olayında rıza dışı herhangi bir şey yaşandığına dair herhangi bir iddia bulunmazken, Nisan ayında da söz konusu partide yer almayan ve adı açıklanmayan bir başka Premier Lig futbolcusu bir başka kadınla gizlilik sözleşmesinin ardından 20 bin sterlinlik sus payı ödemesi yapmıştı.