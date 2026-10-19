İsviçreli Aston Villa oyuncusu Johan Manzambi'nin son dönemde Premier Lig'de sergilediği dikkat çekici performansla Katalan kulübün ilgi odağına girmesinin ardından, Barcelona kadrosunu güçlendirebilecek yetenekleri takip etmeyi sürdürüyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona teorik olarak dolu görünen mevkiler için bile transfer piyasasındaki mevcut fırsatların kapısını kapatmıyor.

Orta saha oyuncusu Rodri bunun en son örneğini teşkil ediyor. Zira Katalan takımın orta sahası, Pedri, De Jong, Gavi, Bernal, Dani Olmo ve Fermin Lopez gibi ilk on birde yer alacak ya da rotasyon politikası kapsamında önemli bir rol üstlenecek yeterli kaliteye sahip oyuncuları barındırırken, takviyeye ihtiyaç duyar gibi görünmüyordu.

Ancak uygun bir fırsatın ortaya çıkması, bunun değerlendirilmesini zorunlu kılıyor. Rodri'de olan da tam olarak buydu; Deco anlaşmayı tamamlamak için harekete geçti ve oyuncu 16 numaralı formayı giydi.

Aynı senaryo, Unai Emery yönetimindeki Aston Villa forması giyen ve rakiplerini olduğu kadar Premier Lig takipçilerini de hayran bırakan İsviçreli orta saha oyuncusu Johan Manzambi ile tekrarlanabilir.

44 numaralı formayı giyen oyuncu, Dünya Kupası'ndan bu yana kendisini rahatsız eden diz ağrılarından tamamen kurtulmasının ardından son dört maçında üç gol atıp iki asist yaptı.

Ancak Manzambi'nin sergilediği olağanüstü performanslar bundan çok daha önce başlamıştı. Eski takımı Freiburg ile yedi gol atıp dokuz asist yaptığı ve Avrupa Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçildiği başarılı bir sezonun ardından Dünya Kupası'na katıldı. Burada İsviçre Milli Takımı formasıyla üç gol atıp iki asist yaparak turnuvanın en dikkat çekici keşiflerinden biri sayıldı; ardından dizinde hissettiği ağrılar onu Arjantin karşılaşmasına çıkmaktan mahrum bıraktı ve sezon başından uzak tuttu.

Aston Villa, sahanın çeşitli mevkilerinde farklı roller üstlenebilen İsviçreli orta saha oyuncusunun transferi konusunda Freiburg ile 60 milyon euro karşılığında anlaştı ve böylece oyuncu, Unai Emery yönetimindeki İngiliz kulübünün tarihindeki en pahalı transfer oldu.

Oyuncunun son aylarda sergilediği üst düzey performanslarla birlikte, bir dizi kulübün ilgisini çekmeye başladı.

"TeamTalk" sitesinden gazeteci Graeme Bailey, Barcelona'nın adını, Liverpool ve Bayern Münih'in yanı sıra oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında zikretti.

Deco liderliğindeki Barcelona'nın sportif direktörlüğü, 21 yaşındaki oyuncunun gelişimini, önümüzdeki yaz transfer döneminde takımı güçlendirmek için olası bir seçenek olarak takip ediyor.

İngiliz kulübünü genç yeteneğinden vazgeçmeye ikna etmenin kolay bir görev olmayacağı düşünülürse, takımdan bir oyuncunun önce ayrılması durumunda bu hamlenin önemi daha da artabilir.

Oyuncunun hizmetlerini almak isteyen herhangi bir kulübün önündeki en büyük engelin, ödenmesi gereken bedel olması bekleniyor.