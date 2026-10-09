Manchester City'ye yöneltilen mali suçlamalar meselesi, Premier Lig teknik direktörlerinin tutumlarında bölünmeye yol açtı. Teknik direktörlerden bazıları, bir sonraki haftanın karşılaşmaları öncesinde bugün cuma günü düzenlenen basın toplantılarında dosyadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunurken, davanın akıbeti ve rekabet üzerindeki olası etkilerine dair sorular da devam ediyor.

Teknik direktörlerin açıklamaları, nihai karar beklenirken takınılan temkinli tutum, sürecin uzamasına yönelik eleştiriler ve dosyanın bir an önce sonuçlandırılması talepleri arasında farklılık gösterdi. Söz konusu açıklamalar, kulübün 9 sezon boyunca iddia edilen mali ihlallere ilişkin 115 suçlamada suçlu bulunduğunu öne süren raporların ardından, davayla bağlantılı hukuki süreçler de devam ederken geldi.

Bournemouth'un eski, Liverpool'un ise mevcut teknik direktörü Andoni Iraola, davaya ilişkin yorum yaparken temkinli davrandı ve tablonun tamamına sahip olunmamasının hüküm vermeyi haksız bir hale getirdiğini, dosyayı incelemek için uzun süre ayıran yetkili komisyonun cevapları sunmaya en muktedir merci olduğunu vurguladı.

Iraola, belirsizlik halinin hiçbir tarafın işine yaramadığını belirterek sabırlı olmanın ve sürecin ortaya koyacağı sonuçları beklemenin gerekliliğinin altını çizdi. Ayrıca Manchester City ile oynanacak yaklaşan karşılaşmanın zorluğunun, oyuncuların odağını davayı çevreleyen gürültüden uzak tutarak saha içine yönelteceğini vurguladı.

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso ise tartışmadan uzak durmayı tercih etti ve takımının dava hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını, önceliğin ise sürecin seyrine saygı göstererek kulüp içinde kontrol edilebilecek konulara odaklanmak olduğunu vurguladı.

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MCI

Buna karşılık Everton'ın teknik direktörü David Moyes, dosyanın uzamasına çok daha eleştirel yaklaştı ve kulübünün 2023-2024 sezonunda kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarına ilişkin ihlaller nedeniyle maruz kaldığı 8 puan silme cezasını hatırlattı.

Moyes, kulüplere daha kısa sürelerde cezalar uygulanmasına rağmen başka davaların yaklaşık 10 yıl boyunca sonuçlanmadan sürmesini anlamakta zorlandığını söyledi. Ancak aynı zamanda Manchester City'nin teknik anlamdaki katkılarını övdü ve kulübün oyun tarzının, görev yapan teknik direktörlerin ve oyuncuların Premier Lig'in seviyesini yükseltmeye katkıda bulunduğunu belirtti.

Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick ise davayı, kulübün büyüklüğü ve etkisi göz önüne alındığında istisnai bir durum olarak nitelendirdi ve işlerin varacağı nokta konusunda daha fazla açıklık talep etti.

Carrick, City'nin rakiplerine karşı elde ettiği bazı kupaların yeniden değerlendirilme ihtimaline dair sorular söz konusuyken, dosyanın zamanla kendisi üzerinde kişisel bir iz bıraktığına işaret etti.

Nottingham Forest'ın teknik direktörü Oliver Glasner ise, incelenmekte olan bir temyiz başvurusu bulunduğuna dikkat çekerek nihai kararı beklemekte ısrar etti. Adaletin, hile yaptığı kanıtlanan tarafın cezalandırılmasını ve bir ihlal işlemeyen tarafın cezalandırılmamasını gerektirdiğini vurgularken, rekabetin dürüstlüğünü ve Premier Lig'in itibarını korumak adına davanın bir an önce sonuçlandırılmasına çağrı yaptı.

Söz konusu açıklamalar, İngiliz futbolunun en dikkat çeken ve tartışmalı davalarından birini sonlandırmaya yönelik artan baskıları yansıtırken, suçlamaların ve olası cezaların akıbeti hukuki sürece ve yetkili mercilerin vereceği nihai kararlara bağlı kalmayı sürdürüyor.