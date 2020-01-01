Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı Vardy

Premier Lig'de 2019-20 sezonu sona ererken Leicester City forması giyen Jamie Vardy, lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

'de forma giyen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, attığı 23 golle 2019-2020 sezonunda gol kralı olarak altın ayakkabıyı aldı.

Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı olarak, Premier Lig'de altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etti.

Daha fazla takım

'ın eski futbolcusu Didier Drogba, 2009-2010 sezonunda ile 32 yaşında gol kralı olarak altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını elinde tutuyordu.

Vardy'yi en çok gol atan futbolcular sıralamasında Arsenallı Pierre Emerick Aubameyang (22 gol), Southamptonlı Danny Ings (22 gol), Manchester Cityli Raheem Sterling (20 gol) ve Liverpoollu Muhammed Salah (19) takip etti.

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Premier Lig'e yükselecek 3. takım belli olacak

İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United ve West Bromwich Albion, geçen haftalarda Premier Lig'e çıkan takımlar olmuştu.

Premier Lig'e yükselecek 3. takım, Brentford, , ve Swansea ekipleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Norwich City'nin ardından, Premier Lig'de oynanan son hafta karşılaşmalarından sonra ve küme düşmüştü.