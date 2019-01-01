Premier Lig takımlarının stadyumları ve kapasiteleri, en büyük stadyum hangi takıma ait?
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İngiltere Premier Lig'in 28. sezonu 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak Liverpool-Norwich City karşılaşmasıyla başlıyor.
İşte 2019-20 sezonunda mücadele edecek 20 takımın stadyumları ve kapasiteleri...
|Takım
|Stadyum
|Kapasite
|Manchester United
|Old Trafford
|74.994
|Tottenham
|Tottenham Hotspur Stadyumu
|62.062
|West Ham United
|Londra Stadyumu
|60.000
|Arsenal
|Emirates Stadyumu
|60.260
|Manchester City
|Etihad Stadyumu
|55.097
|Aston Villa
|Villa Park
|42.682
|Bournemouth
|Vitality Stadyumu
|11.360
|Brighton
|Amex Stadyumu
|30.750
|Burnley
|Turf Moor
|22.546
|Chelsea
|Stamford Bridge
|41.361
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|25.456
|Everton
|Goodison Park
|39.572
|Leicester City
|King Power Stadyumu
|32.312
|Liverpool
|Anfield
|54.074
|Newcastle United
|St. James Park
|52.405
|Norwich City
|Carrow Road
|27.244
|Sheffield United
|Bramall Lane
|32.701
|Southampton
|St. Mary's Stadyumu
|32.505
|Watford
|Vicarage Road
|21.577
|Wolverhampton
|Molineux
|31.700
En büyük stadyum hangi Premier Lig takımına ait?
Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek takımlar arasında en fazla kapasiteli stadyuma sahip takım, 74.944 kişilik Old Trafford ile Manchester United.
Bournemouth'un 11.360 kişilik Vitality Stadyumu ise ligin en düşük kapasiteli stadı olarak göze çarpıyor.