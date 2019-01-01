Premier Lig takımlarının stadyumları ve kapasiteleri, en büyük stadyum hangi takıma ait?

İngiltere Premier Lig'in başlamasına kısa bir süre kala, ligdeki 20 takımın stadyumlarını sizler için derledik.

İngiltere Premier Lig'in 28. sezonu 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak -Norwich City karşılaşmasıyla başlıyor.

İşte 2019-20 sezonunda mücadele edecek 20 takımın stadyumları ve kapasiteleri...

Takım Stadyum Kapasite Old Trafford 74.994 Tottenham Hotspur Stadyumu 62.062 Londra Stadyumu 60.000 Emirates Stadyumu 60.260 Etihad Stadyumu 55.097 Aston Villa Villa Park 42.682 Vitality Stadyumu 11.360 Amex Stadyumu 30.750 Turf Moor 22.546 Stamford Bridge 41.361 Selhurst Park 25.456 Goodison Park 39.572 King Power Stadyumu 32.312 Liverpool Anfield 54.074 St. James Park 52.405 Norwich City Carrow Road 27.244 Sheffield United Bramall Lane 32.701 St. Mary's Stadyumu 32.505 Vicarage Road 21.577 Wolverhampton Molineux 31.700

En büyük stadyum hangi Premier Lig takımına ait?

Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek takımlar arasında en fazla kapasiteli stadyuma sahip takım, 74.944 kişilik Old Trafford ile Manchester United.

Bournemouth'un 11.360 kişilik Vitality Stadyumu ise ligin en düşük kapasiteli stadı olarak göze çarpıyor.