Premier Lig

Premier Lig takımlarının stadyumları ve kapasiteleri, en büyük stadyum hangi takıma ait?

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Getty Images
İngiltere Premier Lig'in başlamasına kısa bir süre kala, ligdeki 20 takımın stadyumlarını sizler için derledik.

İngiltere Premier Lig'in 28. sezonu 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak Liverpool-Norwich City karşılaşmasıyla başlıyor.

İşte 2019-20 sezonunda mücadele edecek 20 takımın stadyumları ve kapasiteleri...

Takım Stadyum Kapasite
Manchester United Old Trafford 74.994
Tottenham Tottenham Hotspur Stadyumu 62.062
West Ham United Londra Stadyumu 60.000
Arsenal Emirates Stadyumu 60.260
Manchester City Etihad Stadyumu 55.097
Aston Villa Villa Park 42.682
Bournemouth Vitality Stadyumu 11.360
Brighton Amex Stadyumu 30.750
Burnley Turf Moor 22.546
Chelsea Stamford Bridge 41.361
Crystal Palace Selhurst Park 25.456
Everton Goodison Park 39.572
Leicester City King Power Stadyumu 32.312
Liverpool Anfield 54.074
Newcastle United St. James Park 52.405
Norwich City Carrow Road 27.244
Sheffield United Bramall Lane 32.701
Southampton St. Mary's Stadyumu 32.505
Watford Vicarage Road 21.577
Wolverhampton Molineux 31.700

En büyük stadyum hangi Premier Lig takımına ait?

Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek takımlar arasında en fazla kapasiteli stadyuma sahip takım, 74.944 kişilik Old Trafford ile Manchester United.

Bournemouth'un 11.360 kişilik Vitality Stadyumu ise ligin en düşük kapasiteli stadı olarak göze çarpıyor.

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