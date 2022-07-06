Premier Lig takımları, transfer harcamalarıyla göze çarpıyor: Tottenham, en fazla harcayan takım

Nazım Gömleksiz|
Jesus Haaland Nunez GFXGetty/GOAL
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Darwin Nunez, Premier Lig'in şimdiye kadarki en pahalı oyuncusu oldu.

Premier Lig takımları, bu yaz diğer beş büyük ligdeki takımlardan daha fazla transfere şimdiden daha fazla para yatırdı.

MARCA'ya göre, Premier Lig kulüpleri şimdiden 581,20 milyon avro harcadı, onu Serie A (306,68m), Bundesliga (236,93m), Ligue 1 (187m) ve LaLiga (135,4m) izledi.

En pahalısı Nunez

Darwin Nunez, Premier Lig'in şimdiye kadarki en pahalı oyuncusu oldu.

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Hiçbir Premier Lig takımı Tottenham Hotspur'dan (87.20m) daha fazla yatırım yapmadı. Tottenham'ı Liverpool (85.79m) ve Newcastle United (66m) izliyor.

Darwin Nunez, Liverpool'un Benfica'ya 75 milyon euro artı 25 milyon euro bonuslar olarak ödemesiyle şu ana kadarki en pahalı transfer oldu. Bu arada Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye 60 milyon avroya transfer oldu.

Atalanta, (42m) diğer tüm Serie A kulüplerinden daha fazla zaman harcadı. Onu Juventus (40m) ve Napoli (36m) takip ederken Fiorentina ve Lecce henüz bir oyuncuyu transfer etmek için ücret ödemeyen takımlar.

Bu arada, Bundesliga'nın iki devi Borussia Dortmund ve Bayern Münih sırasıyla 55 milyon ve 50 milyon euro harcadı.

Ligue 1 ve LaLiga ilk üçten düştü

Hiçbir Ligue 1 takımı Paris Saint-Germain'den (79.5m) daha fazla harcamadı ve onu Marsilya (44.90m) takip etti.

İspanya'da Real Madrid, Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak için 80 milyon avro harcadı. Real Betis ikinci en büyük harcama yapan takım oldu (18m). Onları Real Sociedad (12m) izledi.

En çok harcayan takımlar

Tottenham

87.2 milyon euro

Liverpool

85.7 milyon euro

Real Madrid

80 milyon euro

PSG

79.5 milyon euro

Newcastle

66 milyon euro

Manchester City

60 milyon euro

Leeds United

57 milyon euro

Dortmund

55 milyon euro

Aston Villa

54.5 milyon euro

Bayern Münih

50 milyon euro

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