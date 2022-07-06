Premier Lig takımları, transfer harcamalarıyla göze çarpıyor: Tottenham, en fazla harcayan takım

Darwin Nunez, Premier Lig'in şimdiye kadarki en pahalı oyuncusu oldu.

Premier Lig takımları, bu yaz diğer beş büyük ligdeki takımlardan daha fazla transfere şimdiden daha fazla para yatırdı.

MARCA'ya göre, Premier Lig kulüpleri şimdiden 581,20 milyon avro harcadı, onu Serie A (306,68m), Bundesliga (236,93m), Ligue 1 (187m) ve LaLiga (135,4m) izledi.

En pahalısı Nunez

Darwin Nunez, Premier Lig'in şimdiye kadarki en pahalı oyuncusu oldu.

Hiçbir Premier Lig takımı Tottenham Hotspur'dan (87.20m) daha fazla yatırım yapmadı. Tottenham'ı Liverpool (85.79m) ve Newcastle United (66m) izliyor.

Darwin Nunez, Liverpool'un Benfica'ya 75 milyon euro artı 25 milyon euro bonuslar olarak ödemesiyle şu ana kadarki en pahalı transfer oldu. Bu arada Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye 60 milyon avroya transfer oldu.

Atalanta, (42m) diğer tüm Serie A kulüplerinden daha fazla zaman harcadı. Onu Juventus (40m) ve Napoli (36m) takip ederken Fiorentina ve Lecce henüz bir oyuncuyu transfer etmek için ücret ödemeyen takımlar.

Bu arada, Bundesliga'nın iki devi Borussia Dortmund ve Bayern Münih sırasıyla 55 milyon ve 50 milyon euro harcadı.

Ligue 1 ve LaLiga ilk üçten düştü

Hiçbir Ligue 1 takımı Paris Saint-Germain'den (79.5m) daha fazla harcamadı ve onu Marsilya (44.90m) takip etti.

İspanya'da Real Madrid, Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak için 80 milyon avro harcadı. Real Betis ikinci en büyük harcama yapan takım oldu (18m). Onları Real Sociedad (12m) izledi.

En çok harcayan takımlar

Tottenham 87.2 milyon euro Liverpool 85.7 milyon euro Real Madrid 80 milyon euro PSG 79.5 milyon euro Newcastle 66 milyon euro Manchester City 60 milyon euro Leeds United 57 milyon euro Dortmund 55 milyon euro Aston Villa 54.5 milyon euro Bayern Münih 50 milyon euro

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