Premier Lig takımları, transfer harcamalarıyla göze çarpıyor: Tottenham, en fazla harcayan takım
Premier Lig takımları, bu yaz diğer beş büyük ligdeki takımlardan daha fazla transfere şimdiden daha fazla para yatırdı.
MARCA'ya göre, Premier Lig kulüpleri şimdiden 581,20 milyon avro harcadı, onu Serie A (306,68m), Bundesliga (236,93m), Ligue 1 (187m) ve LaLiga (135,4m) izledi.
En pahalısı Nunez
Darwin Nunez, Premier Lig'in şimdiye kadarki en pahalı oyuncusu oldu.
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Hiçbir Premier Lig takımı Tottenham Hotspur'dan (87.20m) daha fazla yatırım yapmadı. Tottenham'ı Liverpool (85.79m) ve Newcastle United (66m) izliyor.
Darwin Nunez, Liverpool'un Benfica'ya 75 milyon euro artı 25 milyon euro bonuslar olarak ödemesiyle şu ana kadarki en pahalı transfer oldu. Bu arada Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye 60 milyon avroya transfer oldu.
Atalanta, (42m) diğer tüm Serie A kulüplerinden daha fazla zaman harcadı. Onu Juventus (40m) ve Napoli (36m) takip ederken Fiorentina ve Lecce henüz bir oyuncuyu transfer etmek için ücret ödemeyen takımlar.
Bu arada, Bundesliga'nın iki devi Borussia Dortmund ve Bayern Münih sırasıyla 55 milyon ve 50 milyon euro harcadı.
Ligue 1 ve LaLiga ilk üçten düştü
Hiçbir Ligue 1 takımı Paris Saint-Germain'den (79.5m) daha fazla harcamadı ve onu Marsilya (44.90m) takip etti.
İspanya'da Real Madrid, Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak için 80 milyon avro harcadı. Real Betis ikinci en büyük harcama yapan takım oldu (18m). Onları Real Sociedad (12m) izledi.
En çok harcayan takımlar
Tottenham
87.2 milyon euro
Liverpool
85.7 milyon euro
Real Madrid
80 milyon euro
PSG
79.5 milyon euro
Newcastle
66 milyon euro
Manchester City
60 milyon euro
Leeds United
57 milyon euro
Dortmund
55 milyon euro
Aston Villa
54.5 milyon euro
Bayern Münih
50 milyon euro
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