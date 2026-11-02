Liverpool'un savunmacısı Ronald Araujo, yıllarca Barcelona forması altında La Liga'da oynadıktan sonra Premier Lig'e transfer olmasının ardından kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı.

Uruguaylı oyuncu, "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada, İngiltere'deki maçların, rakip takımın puan durumundaki yerine bakılmaksızın, nadiren bir rahatlama anı sunduğunu belirtti.

Bu müsabakadaki fiziksel gereksinimlere ve sonuçların öngörülememesine dikkat çeken oyuncu şöyle konuştu: "Maçın doksanıncı dakikasına kadar koşmayı bırakmıyorsun."

Savunmanın göbeğindeki oyuncu ayrıca, Barcelona'daki ilk günlerinden itibaren kendisine verdiği destekten dolayı, Barça'nın eski, Inter Miami'nin ise mevcut forveti Luis Suarez'e övgüler yağdırdı.

Gelecek maçlar CRY Premier Lig 09:00 LIV

Araujo şu ifadeleri kullandı: "O her zaman bana ne düşündüğünü söylüyor ve bu konuda bana çok yardımcı oluyor." Liverpool'un eski forvetinin samimi tavsiyesini bir sevgi işareti olarak nitelendirdi.

Ayrıca, yakın arkadaşı olarak tanımladığı vatandaşı Darwin Nunez'e, Liverpool'da uyum sağlamasına ve kulübü ile şehri anlamasına yardımcı olduğu için övgüde bulundu.