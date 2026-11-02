24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
로날드 아라우호 (Ronald Araujo)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Premier Lig şoku ve Suarez'in tavsiyesi: Araujo, Liverpool'daki ilk günlerinin perde arkasını anlatıyor

Crystal Palace - Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
Premier Lig
R. Araujo
L. Suarez
D. Nunez
İngiltere
Uruguay

"Darwin Nunez benim yakın arkadaşım"

Liverpool'un savunmacısı Ronald Araujo, yıllarca Barcelona forması altında La Liga'da oynadıktan sonra Premier Lig'e transfer olmasının ardından kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı. 

Uruguaylı oyuncu, "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada, İngiltere'deki maçların, rakip takımın puan durumundaki yerine bakılmaksızın, nadiren bir rahatlama anı sunduğunu belirtti.

Bu müsabakadaki fiziksel gereksinimlere ve sonuçların öngörülememesine dikkat çeken oyuncu şöyle konuştu: "Maçın doksanıncı dakikasına kadar koşmayı bırakmıyorsun."

Savunmanın göbeğindeki oyuncu ayrıca, Barcelona'daki ilk günlerinden itibaren kendisine verdiği destekten dolayı, Barça'nın eski, Inter Miami'nin ise mevcut forveti Luis Suarez'e övgüler yağdırdı.

Gelecek maçlar
CRY

CRY

Premier Lig

08 Kas 2026

LIV

LIV

Araujo şu ifadeleri kullandı: "O her zaman bana ne düşündüğünü söylüyor ve bu konuda bana çok yardımcı oluyor." Liverpool'un eski forvetinin samimi tavsiyesini bir sevgi işareti olarak nitelendirdi.

Ayrıca, yakın arkadaşı olarak tanımladığı vatandaşı Darwin Nunez'e, Liverpool'da uyum sağlamasına ve kulübü ile şehri anlamasına yardımcı olduğu için övgüde bulundu.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin