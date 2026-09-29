İngiltere Premier Lig birliği, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 2009/2010 ile 2017/2018 arasındaki 9 sezon boyunca müsabakanın mali kurallarının ihlaline ilişkin tüm suçlamalardan mahkûm ettiğini açıkladı. Kulüp ayrıca birliğin soruşturmasıyla iş birliği yapmamaya ilişkin dört suçlamanın üçünden de mahkûm edildi.

Birlik böylece İngiliz gazetelerinin iki gün önce yayımladığı haberleri doğrulamış oldu; bu durum oradaki spor camiasında büyük yankı uyandırmıştı.

İngiltere Premier Lig birliğinin bugün salı günü internet sitesi üzerinden yayımladığı resmi açıklamaya göre, bağımsız komisyon, Manchester City'nin bu dönemde bir dizi ortağıyla, taraflar arasındaki gerçek anlaşmaları yansıtmayan "sahte" ticari sözleşmeler imzaladığı sonucuna vardı. Bunun amacı, kulübün gelirlerini yapay olarak şişirmek ve maliyetlerini düşürmekti; kulüp ayrıca benzer başka anlaşmalara da başvurdu.

Bağımsız komisyona göre kulüp, gerçeğe aykırı mali hesaplar sundu ve mali durumunun gerçek halini hesap denetçilerinden ve futbolu düzenleyen mercilerden gizledi; ayrıca İngiltere Premier Lig birliğinin ve Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) belirlediği harcama sınırlarını büyük ölçüde ihlal etti.

900 milyon sterlinlik fark

Komisyon, Manchester City'nin soruşturmaya konu dönemde sponsorlarla, kulübü açıklanmayan bir biçimde finanse etme planı çerçevesinde bir dizi sahte ticari anlaşma imzaladığını belirtti. İlgili şirketler sponsorluk sözleşmelerinin değerinin yalnızca bir kısmını öderken, kalan kısım kulübün sahibi olan "Abu Dabi United Group for Development and Investment" (ADUG) tarafından finanse ediliyordu.

Komisyona göre, kulübün üstlendiği gerçek harcamalardan daha düşük işletme giderleri kaydetmek amacıyla, yine aynı taraf tarafından finanse edilen başka düzenlemeler de yapıldı. Bunun yanı sıra, kulüp oyuncularının imaj haklarını satın alan Fordham şirketiyle, komisyonun "sahte" olarak nitelediği bir düzenleme de vardı ve bu düzenleme de ADUG tarafından finanse ediliyordu.

Komisyon, bu düzenlemelerin amacının, ilgili dönemde Manchester City'nin gelirlerini şişirmek ve maliyetlerini 900 milyon sterlinden fazla düşürmek olduğu sonucuna vardı; bu sayede kulüp mali kurallara uygun görünebiliyordu.

Buna dayanarak komisyon, kulübün gelirlerinin ve giderlerinin gerçeğini yansıtmayan hesaplar sunduğu ve gerçek mali durumunu hesap denetçilerinden ve düzenleyici mercilerden gizlediği görüşüne vardı; Manchester City'nin davranışının açıkça "Premier Lig kurallarını dolanma niyeti" gösterdiğinin altını çizdi.

Premier Lig ve UEFA kurallarının ihlali

Komisyon, Manchester City'nin Premier Lig'in kârlılık ve sürdürülebilirlik kuralları ile UEFA'nın kulüp lisanslama ve Finansal Fair Play kuralları bakımından gelirlerini ve giderlerini doğru şekilde bildirmekte başarısız olduğuna işaret etti.

Karara göre, ilgili tüm anlaşmalar kulübün hesaplarına doğru bir şekilde kaydedilmiş olsaydı, Manchester City Premier Lig ve UEFA harcama sınırlarını çok büyük bir farkla ihlal etmiş olacaktı.

Manchester City'nin soruşturmayı engellemekle suçlanması

Manchester City hakkında sabit görülen ihlaller, soruşturmaya konu mali dönemle sınırlı kalmadı; komisyon, kulübün, lig birliğinin 4 yıl boyunca yürüttüğü soruşturma sırasında iş birliği ve iyi niyet yükümlülüklerine ilişkin birçok ihlalde bulunduğunu tespit etti.

Komisyon, Manchester City'nin "birliğin soruşturmasını durdurmak ve başarısız kılmak için koordineli çabalar sarf ettiği" sonucuna vardı ve bu boyutta 4 suçlamanın 3'ü sabit görüldü.

Birlik başkanı: Manchester City davası tarihin en önemlisi

İngiltere Premier Lig birliğinin İcra Kurulu Başkanı Richard Masters şunları söyledi: "Temel karar, bu dönemde Manchester City'de yaşananlara ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor ve kulübün neredeyse tam bir on yıl boyunca lig kurallarını sistematik biçimde nasıl ihlal ettiğini açıklıyor."

Masters şöyle devam etti: "Bu karar, lig birliğinin Manchester City'ye karşı davayı sürdürme kararının doğruluğunu teyit ediyor. Bugüne kadarki süreç uzun ve zorlu olsa da, birlik gerçekleri bağımsız biçimde ortaya koymaya kararlı kaldı."

Şöyle ekledi: "Rekabetin bütünlüğünü korumak amacıyla, kulüplerin kendilerinin onayladığı kuralların uygulanmasını sağlamak, lig birliğinin temel sorumluluklarındandır. Müsabakanın tüm kulüpler ve taraftarlar için adil ve rekabetçi kalması zorunludur ve biz bu rolü son derece ciddiye alıyoruz."

Masters, davayı ve kararı "İngiltere Premier Lig tarihinin en önemlisi" olarak nitelerken, davanın bazı yönlerinin hâlâ sonuca bağlanması gerektiğini, bunların başında da Manchester City'ye uygulanacak cezanın geldiğini vurguladı.

Ceza belirlenmedi, Manchester City'nin itiraz hakkı var

İngiltere Premier Lig birliği ayrıca, ihlallerin sabit görülmesinin cezanın kesinleştiği anlamına gelmediğini vurguladı; ceza meselesi bağımsız komisyon önünde ayrı bir oturumda ele alınacak.

Ceza belirleme oturumu, sonuçlarının yayımlanmasına izin verilene kadar, lig kurallarına göre özel ve gizli kalacak.

Manchester City'nin ayrıca bağımsız komisyonun kararına itiraz etme hakkı bulunuyor; birlik bu hakkın kullanılması için son tarih olarak 2 Ekim Cuma gününü belirledi.

Birlik, komisyonun temel kararının gözden geçirilmiş bir kopyasını yayımlarken, kararın ek eklerini süreçlerin izin verdiği en kısa sürede yayımlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

İngiltere Premier Lig birliği, olası bir itiraz ve ilgili kararların yayımlanması da dahil olmak üzere tüm sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını umuyor.



