Premier Lig: Manchester City, 1 milyar avroluk maliyeti gizli tuttu

Premier League'in internet sitesinde salı günü yer alan açıklamaya göre Manchester City, dokuz yıl boyunca Premier League'in mali kurallarını ihlal etti. Daha önce de İngiliz devinin mali alandaki tam 114 kural ihlalinden suçlu bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Premier League şimdi ilk kez bir açıklamayla geldi. Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar arasında, ticari ortaklarla sahte sözleşmeler yapılması da yer alıyor; bu sözleşmelerde tüm taraflar arasındaki anlaşmalar gerçeğe aykırı şekilde yansıtıldı. Bu sayede kulüp, kağıt üzerinde giderlerini düşürüp gelirlerini artırabildi.

Manchester City, kuralları ihlal ederek 1,05 milyar euro tutarındaki maliyeti denetleyici kurumların gözünden kaçırabildi. Ayrıca mali durum, gerçekte olduğundan daha olumlu gösterildi ve bu nedenle sonuçlar yıllarca ortaya çıkmadı.

The Citizens ayrıca yıllar boyunca Premier League ve UEFA'nın izin verdiğinden çok daha fazla harcama yaptı. Manchester City'nin, dört yıl süren soruşturmaya iş birliği yapmadığı da öne sürülüyor.

Bağımsız komisyon, ilerleyen bir duruşmada kararını açıklayacak. Suçsuz olduğunu belirten Manchester City'nin, suçlamalara itiraz etmek için bu cuma gününe kadar süresi bulunuyor.

Manchester City, bağımsız komisyonun kararı karşısında "hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını" açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulüp, Premier League'in suçlamalarını reddediyor ve bu davadaki tutumunu destekleyen kapsamlı miktarda sarsılmaz kanıta sahip" denildi.

Kulüp yönetimi şimdi hangi hukuki adımların atılabileceğini inceliyor. ESPN'in salı günkü haberine göre Manchester City, suçlu bulunduğunu temmuz ayında zaten biliyordu. Kulübün son transfer döneminde ödediği miktar göz önüne alındığında, bu oldukça sarsıcı bir ifşa niteliği taşıyor.