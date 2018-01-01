Premier Lig maçlarına iddaa tahminleri (26 Aralık 2018)

Premier Lig'in 19. haftasında bugün dokuz maç oynanacak.

15:30 | Fulham - Wolverhampton

Muhtemel 11'ler

Fulham: Rico, Odoi, Mawson, Marchand, Christie, Seri, Chambers, Bryan, Vietto, Mitrovic, Cairney

Wolverhampton: Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Saiss, Neves, Jonny, Costa, Jimenez, Cavaliero.

Premier Lig'in dibinde yer alan Fulham, son dört maçının üçünü kazanarak çıkışa geçen Wolverhampton ile karşılaşacak. Gol atmakta büyük sıkıntı yaşayan Fulham'ın savunması ile son haftalarda puanları toplayan Wolverhampton karşısında galip gelmesi çok zor. Ancak taraf bahsi yerine 2.5 alt seçeneğini değerlendirmenizi öneriyorum.

TAHMİN: 2.5 Alt

18:00 | Burnley - Everton

Muhtemel 11'ler

Burnley: Hart, Lowton, Tarkowski, mee, Taylor, Gudmundsson, Cork, Westwood, McNeil, Barnes, Wood.

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Mina, Baines, Davies, Schneiderlin, Lookman, Sigurdsson, Bernard, Richarlison.

İki takım da büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Burnley, son maçında Arsenal'e 3-1 yenilirken; Everton, Tottenham'a karşı 6-2 kaybetti. Bu maçta iki takım da kötü gidişlerine son vermek ve üç puan almaya çalışacak. Bu nedenle karşılıklı gollerin atılacağı zevkli bir mücadele olmasını bekliyorum.

TAHMİN: KG VAR

18:00 | Crystal Palace - Cardiff City

Muhtemel 11'ler

Crystal Palace: Guaita, Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, Aanholt, McArthur, Kouyate, Milivojevic, Schlupp, Zaha Townsend.

Cardiff City: Etheridge, Manga, Morrison, Bamba, Bennett, Mendez-Laing, Camarasa, Rakks, Arter, Murphy, Paterson.

Son iki maçını kazanan Crystal Palace çok formda. Kalesini savunmakta zorlanan ve son iki maçında 8 gol yiyen Cardiff karşısında maçın favorisi konumundalar. Ev sahibi ekip günün banko tercihlerinden biri olur.

TAHMİN: MS 1

18:00 | Leicester City - Manchester City

Muhtemel 11'ler

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Morgan, Maguire, Chilwell; Choudhury, Mendy, Ndidi; Maddison, Gray, Vardy

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Delph, Gundogan; Sterling, De Bruyne, Mahrez; Agüero

Crystal Palace'a yenilerek zirvenin dört puan gerisinde kalan Manchester City, 3 Ocak'ta Liverpool ile oynayacağı kader maçına kadar başka bir hata yapmak istemeyecektir. Leicester City, her ne kadar son maçında Chelsea'yi devirmiş olsa da yaralı Man City karşısında şansı yok.

TAHMİN: MS 2

18:00 | Livepool - Newcastle United

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson; Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho; Shaqiri, Firmino, Lallana; Sturridge

Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Fernandez, Dummett; Kenedy, Hayden, Diame, Ritchie; Rondon

Avrupa'nın en formda takımı olan Liverpool, ligin zayıf kadrolarından ve zayıf oyunlarından birine sahip olan Newcastle United karşısında da açık ara favori olarak sahaya çıkacak. Salah ve arkadaşları handikaplı kazanarak şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam eder.

TAHMİN: MS 1

18:00 | Manchester United - Huddersfield

Muhtemel 11'ler

Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial

Huddersfield: Lossl; Jorgensen, Schindler, Kongolo; Durm, Bacuna, Billing, Lowe; Pritchard; Kachunga, Depoitre

Mourinho sonrası çuçuşa geçen Manchester United, son 5 maçını kaybeden rakibini farklı bir şekilde mağlup edecektir.

TAHMİN: H1

18:00 | Tottenham - Bournemouth

Muhtemel 11'ler

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Foyth, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Lamela, Kane, Lucas Moura.

Bournemouth: Begovic, Francis, Cook, Ake, Daniels, Brooks, Surman, Lerma, Fraser, Wilson King

4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve maçında Everton karşısında yarım düzine gol bulan Tottenham, deplasmanda varlık göstermekte zorlanan Bournemouth karşısında da kazanacaktır.

TAHMİN: MS 1

20:15 | Brighton - Arsenal

Muhtemel 11'ler

Brighton: Ryan; Montoya, Balogun, Duffy, Bernardo; March, Stephens, Propper, Bissouma, Locadia; Murray

Arsenal: Leno; Lichtsteiner, Sokratis, Koscielny, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Iwobi, Ozil, Aubameyang; Lacazette

Dördüncü sıra için Chelsea ile rekabet halinde olan Arsenal, son üç maçını kaybeden Brighton karşısında kazanarak bu sezonki istikrarlı performansını sürdürecektir.

TAHMİN: MS 2

20:30 | Watford - Chelsea

Muhtemel 11'ler

Watford: Foster; Femenia, Kabasele, Cathcart, Holebas; Capoue, Doucoure; Sema, Pereyra; Deulofeu, Deeney

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Luiz, Cahill, Alonso; Kante, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard

Hücumdaki akışkanlığını son haftalarda kaybeden Chelsea, gol atmakta zorlanıyor. bu nedenle zirveden uzaklaşmaya başladılar. Son üç maçında 7 puan alan Watford ise altıncı sırayı zorluyor. Chelsea karşısında da kolay pes etmeyeceklerdir. Taraf bahsinden kaçınmanızı ve 3.5 altı tercihini seçmenizi öneriyorum.