Premier Lig maçlarına iddaa tahminleri (26 Aralık 2018)
15:30 | Fulham - Wolverhampton
Muhtemel 11'ler
Fulham: Rico, Odoi, Mawson, Marchand, Christie, Seri, Chambers, Bryan, Vietto, Mitrovic, Cairney
Wolverhampton: Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Saiss, Neves, Jonny, Costa, Jimenez, Cavaliero.
Premier Lig'in dibinde yer alan Fulham, son dört maçının üçünü kazanarak çıkışa geçen Wolverhampton ile karşılaşacak. Gol atmakta büyük sıkıntı yaşayan Fulham'ın savunması ile son haftalarda puanları toplayan Wolverhampton karşısında galip gelmesi çok zor. Ancak taraf bahsi yerine 2.5 alt seçeneğini değerlendirmenizi öneriyorum.
TAHMİN: 2.5 Alt
18:00 | Burnley - Everton
Muhtemel 11'ler
Burnley: Hart, Lowton, Tarkowski, mee, Taylor, Gudmundsson, Cork, Westwood, McNeil, Barnes, Wood.
Everton: Pickford, Coleman, Keane, Mina, Baines, Davies, Schneiderlin, Lookman, Sigurdsson, Bernard, Richarlison.
İki takım da büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Burnley, son maçında Arsenal'e 3-1 yenilirken; Everton, Tottenham'a karşı 6-2 kaybetti. Bu maçta iki takım da kötü gidişlerine son vermek ve üç puan almaya çalışacak. Bu nedenle karşılıklı gollerin atılacağı zevkli bir mücadele olmasını bekliyorum.
TAHMİN: KG VAR
18:00 | Crystal Palace - Cardiff City
Muhtemel 11'ler
Crystal Palace: Guaita, Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, Aanholt, McArthur, Kouyate, Milivojevic, Schlupp, Zaha Townsend.
Cardiff City: Etheridge, Manga, Morrison, Bamba, Bennett, Mendez-Laing, Camarasa, Rakks, Arter, Murphy, Paterson.
Son iki maçını kazanan Crystal Palace çok formda. Kalesini savunmakta zorlanan ve son iki maçında 8 gol yiyen Cardiff karşısında maçın favorisi konumundalar. Ev sahibi ekip günün banko tercihlerinden biri olur.
TAHMİN: MS 1
18:00 | Leicester City - Manchester City
Muhtemel 11'ler
Leicester City: Schmeichel; Pereira, Morgan, Maguire, Chilwell; Choudhury, Mendy, Ndidi; Maddison, Gray, Vardy
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Delph, Gundogan; Sterling, De Bruyne, Mahrez; Agüero
Crystal Palace'a yenilerek zirvenin dört puan gerisinde kalan Manchester City, 3 Ocak'ta Liverpool ile oynayacağı kader maçına kadar başka bir hata yapmak istemeyecektir. Leicester City, her ne kadar son maçında Chelsea'yi devirmiş olsa da yaralı Man City karşısında şansı yok.
TAHMİN: MS 2
18:00 | Livepool - Newcastle United
Muhtemel 11'ler
Liverpool: Alisson; Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho; Shaqiri, Firmino, Lallana; Sturridge
Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Fernandez, Dummett; Kenedy, Hayden, Diame, Ritchie; Rondon
Avrupa'nın en formda takımı olan Liverpool, ligin zayıf kadrolarından ve zayıf oyunlarından birine sahip olan Newcastle United karşısında da açık ara favori olarak sahaya çıkacak. Salah ve arkadaşları handikaplı kazanarak şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam eder.
TAHMİN: MS 1
18:00 | Manchester United - Huddersfield
Muhtemel 11'ler
Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial
Huddersfield: Lossl; Jorgensen, Schindler, Kongolo; Durm, Bacuna, Billing, Lowe; Pritchard; Kachunga, Depoitre
Mourinho sonrası çuçuşa geçen Manchester United, son 5 maçını kaybeden rakibini farklı bir şekilde mağlup edecektir.
TAHMİN: H1
18:00 | Tottenham - Bournemouth
Muhtemel 11'ler
Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Foyth, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Lamela, Kane, Lucas Moura.
Bournemouth: Begovic, Francis, Cook, Ake, Daniels, Brooks, Surman, Lerma, Fraser, Wilson King
4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve maçında Everton karşısında yarım düzine gol bulan Tottenham, deplasmanda varlık göstermekte zorlanan Bournemouth karşısında da kazanacaktır.
TAHMİN: MS 1
20:15 | Brighton - Arsenal
Muhtemel 11'ler
Brighton: Ryan; Montoya, Balogun, Duffy, Bernardo; March, Stephens, Propper, Bissouma, Locadia; Murray
Arsenal: Leno; Lichtsteiner, Sokratis, Koscielny, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Iwobi, Ozil, Aubameyang; Lacazette
Dördüncü sıra için Chelsea ile rekabet halinde olan Arsenal, son üç maçını kaybeden Brighton karşısında kazanarak bu sezonki istikrarlı performansını sürdürecektir.
TAHMİN: MS 2
20:30 | Watford - Chelsea
Muhtemel 11'ler
Watford: Foster; Femenia, Kabasele, Cathcart, Holebas; Capoue, Doucoure; Sema, Pereyra; Deulofeu, Deeney
Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Luiz, Cahill, Alonso; Kante, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard
Hücumdaki akışkanlığını son haftalarda kaybeden Chelsea, gol atmakta zorlanıyor. bu nedenle zirveden uzaklaşmaya başladılar. Son üç maçında 7 puan alan Watford ise altıncı sırayı zorluyor. Chelsea karşısında da kolay pes etmeyeceklerdir. Taraf bahsinden kaçınmanızı ve 3.5 altı tercihini seçmenizi öneriyorum.