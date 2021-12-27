Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga: Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Büyük bonservis ücretleri ve transfer söylentileri taraftarların heyecanını ateşlemeye devam ediyor.

Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 ekipleri için devre arası başladı ve futbolcular tatil dönemindeler. Oyuncular dinlenirken kulüpler için asıl mesai başladı.

Yöneticiler takımlarına en uygun hamleyi yapmak için bu dönemi bekliyorlar. Peki Avrupa'nın beş büyük liginde 2022 ara transfer dönemi ne zaman açılıyor ve bitiyor?

Avrupa'nın beş büyük liginde 2022 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

2022 Ocak transfer dönemi ay başında başlayıp ay sonunda kapanacak. Ancak net tarihler ligden lige değişiklik gösteriyor.

İngiltere Premier Lig kulüpleri için ara transfer dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak ve 31 Ocak 2022'de bitecek. Bu tarihler Championship, League One ve League Two için de geçerli olacak.

Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'deki kulüpler için ise ara transfer dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak ve 31 Ocak 2022'de sona erecek.

İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da ise ara transfer dönemi 3 Ocak 2022'de başlayacak ve 31 Ocak 2022'de bitecek.

Avrupa'nın beş büyük liginde 2022 ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

31 Ocak 2022 tarihi, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 için ara transfer döneminin bitiş tarihi olacak.

Ocak transfer dönemi açılış ve kapanış tarihleri şu şekilde olacak:

Lig Ara Transfer Dönemi Başlama Tarihi Ara Transfer Dönemi Bitiş Tarihi Premier Lig 1 Ocak 2022 31 Ocak 2022 La Liga 3 Ocak 2022 31 Ocak 2022 Serie A 3 Ocak 2022 31 Ocak 2022 Bundesliga 1 Ocak 2022 31 Ocak 2022 Ligue 1 1 Ocak 2022 31 Ocak 2022

Hangi transferler yapılabilir?

FIFA tarafından 'kayıt dönemi' olarak bilinen transfer aralığı, kulüplerin kiralama anlaşmaları da dahil olmak üzere oyuncu transferlerini tamamlayabildiği futbol takviminin bir parçası.

Transfer dönemi dışında bir oyuncu ile anlaşma sağlanmışsa bu dönemde resmiyete kavuşur. Örneğin Dani Alves, Kasım 2021'de Barcelona ile sözleşme imzaladı ancak İspanya'da transfer penceresi 3 Ocak 2022'de açılacağı için Alves resmi olarak o tarihten itibaren forma giyebilecek.

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