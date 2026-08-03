Almanya'nın Stuttgart takımının oyuncusu Bilal El Khannous, İngiltere Premier Lig'den kulüplerin transferine gösterdiği ilgi nedeniyle yaz transfer döneminde adres değiştirebilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

"Sky Sport Almanya" ağının gazetecisi Florian Plettenberg'e göre, El Khannous yeni bir kulübe transfer olma fikrine sıcak bakıyor. Stuttgart ise durumun farkında olmakla birlikte oyuncuyu kadrosunda tutmayı tercih ediyor.

Ünlü gazeteci, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Premier Lig'den kulüplerin oyuncunun durumuyla ilgili iki ön temasta bulunduğunu açıkladı.

Plettenberg, ayrılığa onay verilmesi durumunda Stuttgart'ın 60 milyon euroya varan bir bedelin yanı sıra teşvik ve bonuslar talep edeceğini belirterek, kulübün El Khannous'u kolayca göndermeye hazır olmayacağını ifade etti.

Premier Lig kulüplerinden birinin oyuncunun hizmetlerini almak için resmi bir teklif sunmak amacıyla harekete geçme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, Faslı oyuncunun geleceğinin transfer döneminin kapanış tarihine kadar takip altında kalması bekleniyor.

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