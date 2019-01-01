Premier Lig kulüpleri, menajerlere servet yatırdı!

İngiltere Premier Lig kulüpleri, bu sezon futbolcuları menajerlerine deyim yerindeyse bir servet ödedi.

BBC'de yayınlanan habere göre İngiltere Premier Lig ekipleri, futbolcularının menajerlerine bu sezon tam 302 milyon Euro ödedi.

, 1 Şubat 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında menajerlik şirketleri 50 milyon Euro ödeyerek menajerlere en yüksek ödeme yapan kulüp oldu.

İkinci sırada ise 30 milyon € ile ve 28 milyon € ile yer aldı.

İkinci lig kulüpleri, futbolcu menajerlerine 60 milyon Euro’dan fazla ödeme yaptı.

Bir önceki sezonla karşılaştırıldığında transferlere yapılan harcamaların düşmesine rağmen, menajerlere ödenen miktar daha da arttı.

İşte Premier Lig'de bu sezon, menajerlere ödenen toplu miktarların takımlara göre listesi:

Liverpool - 50 milyon €

Chelsea - 30 milyon €

Man City- 28 milyon €

- 23 milyon €

- 22 milyon €

- 16 milyon €

- 14 milyon €

- 12 milyon €

- 12 milyon €

- 11 milyon €

- 11 milyon €

- 9 milyon

- 9 milyon €

Wolwerhampton Wonderers - 7 milyon €

- 7 milyon €

- 7 milyon €

- 7 milyon € - 6 milyon €

- 4 milyon €

- 3 milyon €