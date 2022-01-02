Premier Lig’in zirvesini ilgilendiren maçta Chelsea-Liverpool 2-2 berabere kaldı

Premier Lig'in zirvesini ilgilendiren maçta Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

Bu maça gelinirken Chelsea tarafında, hafta boyunca Tuchel-Lukaku gerginliği konuşuldu. öyle ki Belçikalı yıldız Liverpool maçının kadrosuna alınmadı. Maç öncesi bu konu üzerine Alman teknik direktör Tuchel; konunun çok büyüdüğünü, takımın maç hazırlıklarına zarar vermek istemediği için oyuncuyu kadroya almadığını söyledi.

Öte yandan maç öncesi Liverpool, Klopp'tan gelen COVID-19 şüphesi ile sarsıldı. Alman teknik direktör, maç sırasında kulübede yer alamadı. Ayrıca kaleci Alisson, Firmino ve Matip de yine koronavirüs tanısıyla maçı kaçıran isimler arasındaydı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf deplasman ekibiydi. Chelsea'nin genç stoperi Chalobah'ın hatasında Mane 9. dakikada golü bularak takımını öne geçirdi. Ardından sezonun Liverpool adına formda yıldızı Salah, sahneye çıkarak mükemmel bir gole imza attı.

İlk yarının bitmesine 3 dakika kala bu kez Chelsea, inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Kovacic'in 43'teki dönen topa gelişine harika vuruşuna fark 1'e indi. Ardından Kante'nin pasında Pulusic Liverpool ağlarını buldu ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmazken her iki takım da 1 puana razı olarak şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı. Bu sonuçlarla birlikte Chelsea, Manchester City'nin 10 puan gerisinde kaldı. Liverpool ise 1 maç eksiğiyle liderin 11 puan gerisinde 3. sırada kaldı.

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