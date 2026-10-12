Manchester United efsanesi Gary Neville, Manchester City'nin Liverpool karşısında aldığı etkileyici galibiyetin ardından, kulübe yönelik suçlamaların sürmesinin "Premier Lig açısından son derece kötü" olduğu uyarısında bulundu.

Eski Manchester United savunmacısı, kulübün geleceğini saran belirsizliği düşünmeden City'nin performansını övmekte zorlandığını itiraf etti.

Enzo Maresca'nın takımı, Anfield'da Liverpool'u 3-0 yenerek Premier Lig sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

İkinci yarıda Ryan Gravenberch'in kırmızı kart görmesinin ardından Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki golleri kaydetti.

Ancak City'nin etkileyici galibiyeti dramatik bir atmosferde geldi; zira kulüp, dokuz sezonu kapsayan bir dönemde Premier Lig'in mali kurallarına yönelik 100'den fazla ihlalden suçlu bulundu.

Kulüp kararı temyize taşıdı ve sonucu bekliyor; ağır cezalar uygulanma olasılığı da gündemde.

Neville, bu belirsizliğin İngiliz futbolunun üzerine büyük bir gölge düşürdüğüne inanıyor.

"Sky Sports" kanalında konuşan Neville şunları söyledi: "Anfield'da kazanmak son derece zor bir iş ve hiçbir tereddüt ya da şüphe duymadan onları tebrik etmemiz gerekiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama aklınızın bir köşesinde şu var: Bugün burada harika bir iş çıkardılar, kırmızı karttan sonraki son 20 dakikada maça açıkça hâkim oldular. Dayandılar."

Ancak Neville'in en büyük endişesi, suçlu bulunma kararının önümüzdeki aylarda onanması halinde yaşanabileceklerdi.

Şunları ekledi: "Eğer bu suçlu bulunma kararları ocak ya da şubat ayında onanırsa, Manchester City şu anda bulunduğu konumda olmayacak ve ligin tamamının üzerine çok büyük bir bulut çökecek."

Devamında ise şöyle dedi: "Ve bu, şu an için Premier Lig açısından iyi değil. Bugün fark ettiğim şey bu. Bu, Premity Lig için son derece kötü bir durum ve aylarca sürecek."

Manchester City takımı Anfield'da düşmanca bir atmosferle karşılandı; Liverpool taraftarları mali skandalla ilgili pankartlar açtı ve tezahürat yaptı.

Ancak tartışmalar Maresca'nın oyuncularının dikkatini dağıtmadı; ligde üst üste altıncı galibiyetlerini alan ekip, zirvede farkı üç puana çıkardı.