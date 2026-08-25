İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Premier Lig yılın takımını resmi olarak açıkladı. Tören, salı akşamı Manchester'daki "Opera House" sahnesinde gerçekleştirildi.

İdeal on birde, zirvenin iki devi Arsenal ve Manchester City'nin neredeyse mutlak hakimiyeti göze çarptı; listede yalnızca bu iki takımın dışından iki oyuncu yer aldı.

Premier Lig şampiyonu Arsenal, ilk on birinden 5 oyuncuyla futbolcuların oylamasında aslan payını aldı. İspanyol kaleci David Raya, 19 maçta kalesini gole kapatarak "Altın Eldiven" ödülünü kazanmasının ardından ideal on birde yerini garantiledi.

Raya'nın önünde, Arsenal'i şampiyonluğa taşıyan dörtlü savunma hattından üç isim yer aldı; Jurrien Timber, çelik gibi ikili Gabriel Magalhaes ve William Saliba'ya eşlik etti.

Buna karşılık savunma hattı, sol bek mevkiinde Nico O'Reilly ile tamamlandı; kendisi ideal on birde Manchester City'yi temsil eden dört yıldızdan ilkiydi.

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Orta sahada oyuncular, ilk iki sıradaki takımların her birinden bir yıldızı tercih etti; Arsenal'den Declan Rice ve Manchester City'den Rayan Cherki listede yer buldu.

İkiliye, olağanüstü bir sezon geçiren Manchester United kaptanı Bruno Fernandes de katıldı. Portekizli yıldız, 21 asistle "Premier Lig" tarihinde en fazla gol pası veren oyuncu rekorunu kırdı. Bu sezonki çabalarını tarihi bireysel üçlemeyle taçlandırdı; Premier Lig yılın oyuncusu ödülünü ve Spor Yazarları Birliği ödülünü kazandı, ardından da Profesyonel Futbolcular Birliği'nin en beğenilen yılın oyuncusu ödülünü elde ederek onurlandırılmasını tamamladı.

Hücum hattında ise Arsenal'in forvetlerinin isimleri üçlü ileri uçta yer bulamadı; oylar müsabakanın gol krallarına yöneldi.

Hücum üçlüsüne, 27 golle ligin gol kralı olan Norveçli Erling Haaland liderlik etti; yanında 22 gol atan Brentford forveti Igor Thiago ve sezonun ortasında Bournemouth'tan Manchester City'ye transfer olan, 17 gollük Ganalı Antoine Semenyo yer aldı.