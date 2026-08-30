Premier Lig'in mezarlığı: Watkins, Hilal'i üçüncü transferin cehenneminden kurtarabilir mi?

İngiliz Ollie Watkins, Hilal ile yeni serüvenine büyük hedeflerle başlıyor. "Lider" ön hattını güçlendirmek için Premier Lig'den gelen bir forvet tercih etti. Ancak bu transfer, yalnızca oyuncuyla ilgili olmayan başka bir sınavı da beraberinde getiriyor; söz konusu olan, son yıllarda Hilal forması giyen Premier Lig forvetlerinin kısa ve çarpıcı geçmişi.

Hilal, daha önce de İngiltere sahalarından gelen birden fazla forvete güvenmiş, ancak sonuçlar oldukça değişkenlik göstermişti. Bu serüven, takımın en önemli yıldızlarından birine dönüşen Sırp Aleksandar Mitrovic ile başlamış, Liverpool'dan gelen ve beklenen katkıyı sağlayamadan takımdan kiralık olarak ayrılan Uruguaylı Darwin Nunez'e kadar uzanmıştı.

Mitrovic: Beklentileri yükselten istisna

Hilal, Fulham'dan Mitrovic ile anlaştığında, Sırp forvet İngiliz futbolunda büyük bir tecrübeye sahipti; ancak tercihin isabetli olduğunu kanıtlaması için çok kısa bir süreye ihtiyaç duydu.

Mitrovic, "Lider" ile ilk sezonunda inanılmaz hücum performansları sergiledi ve Roshn Ligi'nde 28 gol kaydederek sezonu gol krallığı yarışında ikinci sırada tamamladı. Ayrıca takımda geçirdiği süre boyunca Hilal'in dört yerel kupa kazanmasında öne çıkan bir rol üstlendi.

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Mitrovic'in serüveni, Premier Lig'den başka bir forvetle anlaşma fikrine kapı araladı. Ancak geleceği üzerine o dönem geniş tartışmalara yol açan bir sakatlığın ardından 2025 yazında ayrılması, Hilal yönetimini yeni bir isim aramaya yöneltti ve tercih Nunez oldu.

İşte Watkins'in bugün her zamankinden daha fazla soru işaretiyle gelmesine neden olan hikaye burada başladı: Mitrovic'in başarısını tekrarlayabilecek mi, yoksa Nunez'in vardığı sona mı ulaşacak?

Nunez: Kısa bir serüven ve ağır bir hatıra

Darwin Nunez'in Liverpool'dan Hilal'e gelişi her açıdan büyük bir transferdi ve Uruguaylı forvetin ön hattı yönetme kabiliyetine dair beklentiler yükseldi; özellikle Avrupa'daki ve Premier Lig'deki kariyeriyle dünya kamuoyunun onu tanımasının ardından.

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Ancak işler "Lider" içinde beklendiği gibi gitmedi. Nunez ihtiyaç duyduğu istikrarı yakalayamadı ve etkisi giderek azaldı; ardından hesaplardan çıkarak Diriyah'a kiralık olarak Hilal'den ayrıldı.

Böylece Watkins'in önündeki tablo netleşti: Bir yanda inanılmaz derecede başarılı geçen Mitrovic serüveni, diğer yanda ise erken sona eren Nunez serüveni var. İkisinin arasında, İngiliz forvet tamamen farklı bir sınavla karşı karşıya; çünkü Premier Lig'den gelmenin mutlaka aynı senaryonun tekrarı anlamına gelmediğini kanıtlaması gerekiyor.

Watkins, Premier Lig forvetlerinin laneti karşısında

Watkins açısından sorun şu ki, taraftarlar bu transfere yalnızca yeni bir isim olarak bakmayacak, aksine onu otomatik olarak Mitrovic ve Nunez ile kıyaslayacak; özellikle de Hilal, onun hizmetlerini almak için büyük bir bedel ödediği için hata payı çok daha az.

Ancak oyuncu, başarıya ulaşmasına yardımcı olabilecek bir dizi özelliğe sahip. Premier Lig'de uzun bir tecrübesi olan bir forvet olmasının yanı sıra defans arkasına hareketlenmeyi, baskı yapmayı ve ceza sahasına girmeyi iyi biliyor. Ayrıca hız ve geçiş oyununa dayalı bir hücum sistemi içinde oynama kabiliyetine de sahip; bunlar İtalyan Simone Inzaghi'nin fikirlerine uygun olabilecek unsurlar.

Daha da önemlisi, Watkins, Hilal'e Mitrovic veya Nunez'in oynadığından farklı bir takımda geliyor. Etrafında Gabriel Martinelli ve Cresencio Summerville gibi yeni hücum isimleri bulacak; bu da alacağı desteğin daha büyük olabileceği ve fırsat üretme sorumluluğunun tek bir oyuncunun üzerine düşmeyeceği anlamına geliyor.

Ancak buna karşılık, yıldızların çokluğu iki ucu keskin bir kılıç olabilir; İngiliz forvetin, takım arkadaşlarıyla hızlı bir uyum yakalamaya ve Inzaghi'nin oynamak istediği tarzı öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü başarısı, etrafındaki isimlerin sayısıyla değil, bu kaliteyi gollere dönüştürme kabiliyetiyle ölçülecek.

Bu nedenle Watkins, Hilal'e yalnızca ayrılan bir ismin yerini doldurmak için gelmiyor; Premier Lig forvetleri hakkında eksiksiz bir hikaye taşıyan bir kulübe geliyor. Mitrovic sayılardan ve kupalardan oluşan ağır bir miras bıraktı, Nunez tamamlanmamış bir serüven bıraktı ve şimdi üçüncü bölümü kendisi belirlemek İngiliz oyuncunun sırası.

Peki Watkins, Hilal'de Premier Lig forvetlerinin lanetini kıracak ve Mitrovic'in başarılı serüvenini tekrarlayacak adam mı olacak, yoksa kendisini Nunez'in kaderiyle mi karşı karşıya bulacak? Cevabı, yalnızca sahadaki goller yazacak.