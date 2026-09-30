Premier Lig'in mahkumiyetinin ardından: Manchester City yeni bir tehditle karşı karşıya

İngiliz futbolunun Bağımsız Düzenleme Kurulu (IFR) Başkanı David Kogan, Manchester City'e bir uyarı göndererek kurulun kulüp sahiplerinin, yöneticilerinin ve üst düzey görevlilerinin uygunluğunu inceleme yetkisine sahip olduğunu vurguladı. Bu açıklama, kulübün 115 mali ihlalden suçlu bulunmasının ardından geldi.

Kogan, bağımsız komisyon tarafından verilen kararın "son derece ciddi sorular" ortaya çıkardığını belirterek, bireyler tarafından işlenen ihlallere dair açık kanıtlar ortaya çıkması hâlinde kurulun, İngiliz futbolunun sürdürülebilirliğini, dürüstlüğünü ve güvenliğini koruma görevine uygun şekilde yetkilerini kullanabileceğini ifade etti.

Kogan, İspanyol "Marca" gazetesinde yayımlanan bir açıklamasında şunları söyledi: "Bağımsız komisyonun kararı son derece ciddi sorular ortaya çıkarıyor. Kulüp sahiplerinin, yöneticilerinin ve üst düzey görevlilerinin uygunluğunu inceleme yetkisine sahibiz ve bireyler tarafından yapılan bir kötü uygulamaya dair açık kanıtlar bulunması durumunda, İngiliz futbolunun sürdürülebilirliğini, dürüstlüğünü ve güvenliğini koruma menfaatine hizmet edecek şekilde, uygun olduğunda bu yetkiyi kullanacağız."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu, Premier Lig'in soruşturduğu hususları dikkate almayı da içeriyor. Ancak, Manchester City ile Premier Lig arasındaki süreç hâlâ devam ettiği için yeni gelişmeleri bekleyeceğiz. Taraftarlar adına konunun yakında çözüme kavuşmasını umuyoruz."

İngiliz futbolunun Bağımsız Düzenleme Kurulu, Avrupa Süper Ligi projesinin duyurulmasının ardından, gelecekte bu tür krizlerin tekrarını önlemeye katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Görevi İngiliz futbolunu korumak olan kurulun yetkileri arasında, kulüp sahiplerinin rekabetin dürüstlüğü açısından bir tehlike oluşturmadığından emin olmak için onların davranışlarını ve mali durumlarını incelemek de yer alıyor.

Manchester City masumiyetinde ısrar ediyor

Manchester City'nin karara karşı temyize başvurmak için önümüzdeki cuma gününe kadar süresi bulunuyor. Kulüp ise masumiyetinde ısrar ederek konumunu kanıtlayan kesin delillere sahip olduğunu vurguluyor.

Kulübün İcra Kurulu Başkanı Ferran Soriano, davanın tamamını "asılsız bir suçlamaya" dayandığını belirtmiş, ayrıca Premier Lig'i "komplo teorilerine" dayanmakla suçlamıştı.

Düzenleme kurulunun bu tutumu, Manchester City ile Premier Lig arasındaki yasal sürecin hâlâ devam ettiği bir dönemde geliyor. Bu da kurulun görevlilerin veya kulüp sahiplerinin uygunluğuna ilişkin olası herhangi bir adımının, davanın gelişmelerine ve nihai sonuçlarına bağlı olacağı anlamına geliyor.