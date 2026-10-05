Premier Lig'in kara dosyası: Manchester City skandalı United'ın korkunç krizini nasıl ortaya çıkardı?

İngiltere Premier Lig komitesinin, Manchester City sahiplerinin İngiliz futbol tarihinin en büyük mali manipülasyon skandallarından birinde kulübün gelirlerini 830 milyon sterlinden fazla şişirdiğini doğruladığı bir dönemde, Manchester kentinin öbür yakasından gelen rakamlar, kahramanı Manchester United olan farklı türden bir başka skandalı gözler önüne serdi.

City aleyhine verilen mahkûmiyet kararı, Manchester United'ın 30 Haziran 2026'ya kadar olan genişletilmiş mali tablolarını New York Borsası'na sunmasından yalnızca beş günden az bir süre sonra geldi; bu tablolar da komşunun davası kadar ciddi, şoke edici rakamlar içeriyordu.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye göre tablolar, kulübün yalnızca faiz olarak 37 milyon sterlin ödediğini ortaya koydu; bu rakam bir önceki yıldaki 34 milyonun üzerinde bir artış anlamına geliyor. Ünlü mali blog yazarı Swiss Ramble'ın tahminlerine göre, böylece Glazer ailesinin 2005'teki devralmasından bu yana net faiz ödemelerinin toplamı 852 milyon sterline yükseldi.

Trajediyi özetleyen tek bir rakam var: Manchester City sahiplerinin sahte gelir olarak enjekte ettiği miktarı, United kendisinin yaratmadığı borçların faizi olarak ödedi.

Berrada'nın açıklaması ve acı gerçek

İcra Kurulu Başkanı Omar Berrada açıklamasında şöyle dedi: "Bu sonuçlar doğru yolda ilerlediğimizi teyit ederken, mali kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini güvence altına almak için disiplinli bir yaklaşım izlemeye devam edeceğiz."

Krizin boyutunu yansıtan temkinli bir açıklama; zira 677,6 milyon sterline ulaşan rekor gelirler elde eden ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü ile üçüncü sıraya yerleşmesinin ardından 2026-2027'de bu rakamın 760 milyona ulaşması beklenen kulüp, borç içinde boğuluyor.

United, başta Carlos Baleba, Andre Santos ve Youri Tielemans olmak üzere yeni oyunculara 191,7 milyon sterlin harcadığını, buna ek olarak 90 milyon sterlin ilave kredi aldığını açıkladı; böylece toplam borcu, 2021 Haziran'ında yalnızca 667 milyon iken 1,15 milyar sterline yükseldi.

Ertelenen borç krizi

En tehlikeli olan borcun büyüklüğü değil, ödenme zamanlaması; zira 30 Haziran'dan önce yalnızca transfer borçları 375 milyon sterline ulaştı ve bunun 218 milyonunun 30 Haziran 2027'den önce ödenmesi gerekiyor, buna ek olarak oyuncuların hedeflerine bağlı 122,8 milyonluk olası ödemeler de var.

Geçtiğimiz Haziran'da kulüp, 94,36 milyon sterlin ekleyerek borcunu yeniden yapılandırdı, ardından finansman modeli henüz belirlenmemiş olan önerilen yeni stadyumunun arazisine 63,5 milyon sterlin harcadı; birçok taraftarın, on ikinci sırada yer alan teknik direktör Michael Carrick'in takımını güçlendirmeye öncelik verilmesi gerekirken bir kaynak israfı olarak gördüğü bir adım.

Büyük çelişki

Tüm bunlara rağmen United, görece bir mali mucize gerçekleştirdi; 2025'te 313 milyon sterlinle Premier Lig'in beşinci en yüksek maaş faturasına sahipken, Avrupa'da yer almaması nedeniyle bu rakam 2025-2026'da 302 milyona düştü ve böylece maaşların gelirlere oranı yalnızca yüzde 45 oldu ki bu ligin en iyisi.

Bu da Carrick'in, rakiplerine kıyasla en az kaynakla üçüncü sıraya yerleşerek beklentilerin ötesinde bir başarıya imza attığı anlamına geliyor.

Ancak satış politikası felaket olmaya devam ediyor; zira 2019'da Lukaku'yu 74 milyona satmasından bu yana kulüp, yalnızca 4 kez olmak üzere herhangi bir oyuncuyu 25 milyondan fazla bir ücrete satmadı: Greenwood, McTominay, Hojlund ve Garnacho.

Son yaz döneminde satışlardan yalnızca 47 milyon elde ederek ligde on birinci sırada kalırken, 148 milyon harcadı; bu, Ipswich ve Hull City gibi yükselen takımlardan bile az.

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ya da çöküş

2023'te Premier Lig kulüpleri, Burnley'nin devrine bir yanıt olarak, borçla finanse edilen devralma tavanının kulüp değerinin yüzde 65'i ile sınırlandırılması yönünde oy kullandı. United taraftarları, kararın 18 yıl geç geldiği görüşünde.

Bugün, City'nin skandalına ışık tutulurken, Berrada kendisini imkânsız bir denklemin karşısında buluyor: maliyetleri kontrol altına almak, transfer borçlarını azaltmak, yeni bir stadyumu finanse etmek ve bunları yaparken Şampiyonlar Ligi'nde kalmaya yetecek kadar harcama yapmak.

2017-2018'de kulüp, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden 80 milyon kazanırken, 2024-2025'te Avrupa Ligi finaline ulaşmasına karşılık yalnızca 31 milyon elde etti; öte yandan Adidas, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumunda yıllık 10 milyon kesinti yapıyor.

United, sıralamanın en altındaki Tottenham ile 10 Ekim'de Old Trafford'da karşılaştığında, maç yalnızca 3 puandan ibaret olmayacak, sportif olandan önce mali bir ayakta kalma mücadelesi olacak.







