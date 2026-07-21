Premier Lig'in en pahalı ikinci transferi... Chelsea, Rogers'ın transferini resmen açıkladı

Chelsea, bugün salı akşamı, önümüzdeki dönemde kadrosunu güçlendirmek amacıyla İngiliz milli oyuncu Morgan Rogers'ı Aston Villa'dan resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Chelsea, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Rogers'ın kendisini Stamford Bridge kalesinde 2033 yılına kadar tutacak bir sözleşme imzaladığını ve yeni sezon öncesinde teknik direktör Xabi Alonso'nun kadrosuna katılacağını belirtti.

Rogers, Premier Lig'deki en dikkat çekici genç hücum yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladıktan sonra Chelsea'ye katılıyor.

Aston Villa'daki döneminde, golleri ve isabetli asistleriyle Premier Lig'de 85 maçta 40 gole katkı sağladı; böylece Villa'yı Premier Lig'de dördüncü sıraya taşıdı ve geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

Kasım 2024'te İngiltere A Milli Takımı ile ilk kez sahaya çıkmasından bu yana Rogers, İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi; 22 uluslararası maçta forma giydi ve İngiltere Milli Takımı'nın üçüncü sırada tamamladığı 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.

Birçok İngiliz medya organı, Rogers transferinin Chelsea'nin kasasına 117 milyon euroya (138 milyon euro) mal olduğunu ve geçtiğimiz yaz Alexander Isak'ın Newcastle'dan Liverpool'a 125 milyon sterlin karşılığında transferinin ardından Premier Lig tarihinin en pahalı ikinci transferi haline geldiğini belirtti.

Belirtmek gerekir ki, yaz transfer döneminin başında Rogers ile en çok ilgilenen kulüp Arsenal'di; ancak Chelsea harekete geçerek oyuncuyu Arsenal'in elinden kaptı.

Chelsea, transferi duyurmak için resmi "X" sayfasında Rogers'a ait bir video paylaştı ve transfer için Arsenal ile yaşanan rekabete gönderme yaparak videoya "Chelsea'yi seçti" notunu düştü.



















